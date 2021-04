Days Gone 2 podría ser una realidad: Fans inician una campaña de firmas que roza las 50.000 firmas

En los últimos días la atención de los jugadores se ha centrado sobre todo en Days Gone. Y no es de extrañar puesto que la obra de Bend Studios no ha sido solo una sorpresa para los jugadores con la obra original y su personaje protagonista, sino por la información que indicaba que la secuela había sido propuesta para, más tarde, cancelar el proyecto y dejarlo como un ambicioso plan que no llegaría a puerto.

Esta idea ha conseguido llamar la atención de los jugadores, hasta el punto de que muchos se resisten a la idea de pensar que se quede como un proyecto a medio camino. Por ello, muchos luchan por convertirlo en una realidad, no a base de peticiones en redes sociales de manera directa a los directores del estudio, sino iniciando una campaña de firmas que está a punto de convertirse en una de las más destacadas de la plataforma Change.org.

Desde que este fan ha comenzado la campaña, jugadores de todo el mundo se han tomado un momento para firmar. De tal forma que en apenas unos días ha alcanzado las 50.000 firmas e incluso cuenta con el apoyo del director del juego, Jeff Ross, quien a pesar de que ya habían pasado unos días desde el inicio de la campaña, no dudó en darle visibilidad. Un hecho que acabó por conseguir un gran impulso.

Y si bien es cierto que esto no significa que el juego se vaya a convertir en una realidad, por ahora sabemos que es un plan que ya está en marcha y que podría estar cerca de recibir el apoyo necesario. Después de todo, si Sony ve el gran interés por parte de los jugadores en llevar a cabo este proyecto, quizás acabe por suponer un gran éxito y la vuelta de una de las secuelas que se presentaba como una de las más interesantes.