Descarga gratis ‘Rogue Legacy’ y ‘The Vanishing of Ethan Carter’ en Epic Games Store

Si algo caracteriza a la tienda de Epic Games es, precisamente, el hecho de que cada jueves ofrezca a los jugadores la posibilidad de sumar títulos gratis. Esto trae consigo todo tipo de oportunidades para los jugadores de conocer grandes experiencias sin tener que gastar un solo euro. Y si bien hace poco teníamos la posibilidad de conseguir dos juegos gratis, esta semana se repite la oportunidad.

La acción de ‘Rogue Legacy’ así como la tensión presente en ‘The Vanishing of Ethan Carter’ pueden ser ahora completamente tuyos sin tener que gastar dinero por ellos. Una oportunidad única que la tienda de Epic Games pone a nuestra disposición. Eso sí, recuerda que por tiempo limitado puesto que el próximo jueves a las 17 horas otro juego sustituirá a esta obra.

Rogue Legacy | Cellar Door Games

En lo que respecta a ‘Rogue Legacy’ debes recordar que te encuentras ante un roguelite donde cualquiera tiene la oportunidad de convertirse en un gran héroe. Y es que cada vez que mueras, uno de tus descendientes tendrá la posibilidad de sucederte. Eso sí, descubrirás que cada personaje tendrá sus habilidades, por lo que podrás aprovechar estas al máximo con intención de triunfar en tu misión.

Si lo que más te apetece es el misterio y la exploración, entonces no querrás perderte ‘The Vanishing of Ethan Carter’. Se trata de un juego de misterio en primera persona que se centra sobre todo en la exploración y el misterio. Te pondrás en la piel de un detective que tendrá que recomponer la verdad tras la desaparición de Ethan y, por supuesto, descubrir el destino de esta familia.