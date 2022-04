La editora de 'Elden Ring' quiere trabajar con Brandon Sanderson, autor de 'El Archivo de las Tormentas'

Brandon Sanderson es uno de los escritores de moda. El autor de fantasía más famoso de nuestro tiempo ha dejado obras de gran calado como 'Nacidos de la Bruma' o 'El Archivo de las Tormentas'. Además de mostrar su pasión por el rol, Brandon se ha confesado todo un fan de los videojuegos, y en concreto las obras de From Software.

En un reciente directo, el escritor mostró una caja recibida a cargo de Bandai Namco, compañía editora de 'Elden Ring'. En ella Brandon encontró diversos objetos relacionados con el videojuego, incluyendo una espectacular espada a tamaño real. No fue lo único, pues en la caja también estaba una nota en la que Bandai Namco expresa su deseo de trabajar con el autor.

"Hagamos algo juntos"; decía la nota. Brandon accedió a la petición de la compañía y no sólo eso, sino que además aseguró que ya tiene ideas para un proyecto tipo 'Soulsborne', siguiendo la estela similar de los juegos de From Software. Como ya estaréis imaginando, los fans del autor no han tardado en imaginar cómo serían sus universos en un videojuego.

¿Veremos a From Software y Brandon Sanderson unidos en un mismo proyecto? Sólo el tiempo lo dirá, aunque tras el éxito que ha supuesto 'Elden Ring' y contar con George R.R Martin como parte de la creación del mundo no sería descabellado que esta alianza terminara surgiendo.