‘Elden Ring’: Así puedes pausar el juego sin necesidad de usar mods

Muchos son los jugadores que se han animado a disfrutar de las opciones presentes en ‘Elden Ring’, un amplio mundo a descubrir y, sobre todo, en el que pasar las horas con intención de enfrentarse a todos los peligros que acechan. Sin embargo, estos peligros a veces traen auténticos quebraderos de cabeza, sobre todo cuando necesitas hacer una tarea en casa y parece que es imposible salvo que encuentres un lugar seguro en tu camino.

Sin embargo, debes saber que ‘Elden Ring’ cuenta con un botón de pausa de lo más inesperado. Y no, no se trata de pulsar en simplemente el botón “pause” y ya pues ese exactamente no existe. Esto puede resultar chocante y, sin embargo, un jugador ha encontrado la forma en la que poder pausar el juego gracias a un método que se ha agregado con la versión 1.02.3 del juego y que, por el momento, sigue presente.

La forma alternativa para pausar Elden Ring sin mods

Miyazaki, el creador de esta gran obra, ha querido mantenerse fiel a sus creencias al no incluir un botón pausa en un juego en el que, además, existe la posibilidad de que otros jugadores invadan tu partida en cualquier momento. Sin embargo, algunos jugadores han encontrado la forma de acceder a esta opción aprovechando una función que da el propio juego.

Para poder acceder a esta opción simplemente hay que acceder al inventario, pulsar el botón de “Ayuda” y seleccionar la opción “Explicación del menú”. Con esto provocamos que se despliegue una ventana que contiene información del juego y que detiene por completo el juego, a diferencia de lo que sucede al abrir simplemente el menú o cuando tratamos de desplegar el mapa para ver nuestra ubicación o el destino al que queremos llegar.

Accede al inventario.

Pulsa en el botón de "Ayuda".

Selecciona la opción de "Explicación del menú".

Por el momento la función está actualmente disponible, aunque ya han alertado de que es posible que el estudio lo corrija en una próxima actualización. Después de todo, se puede comprobar que no es una función que quisiesen disponible. Sin embargo, por ahora es una salvación para muchos jugadores que exploran el gran mundo de ‘Elden Ring’ y esperan impacientes poder superar sus peligros. Más ahora que incluso se ha descubierto cómo asustar fácilmente a las bestias.