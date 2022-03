‘Elden Ring’: Cómo borrar nuestros pecados y eliminar la hostilidad de los NPC

A la hora de explorar el mundo de ‘Elden Ring’ te encuentras con todo tipo de peligros y opciones. Elementos que hacen que todos los jugadores acaben por necesitar ayuda, para lo que viene realmente bien el mapa interactivo creado por la comunidad de jugadores. Sin embargo, un impulso que podemos tener es que, a pesar de todos los peligros, necesitemos atacar a los NPC que nos vayamos encontrando. Una costumbre bastante extendida en los soulslike.

Liarla en ‘Elden Ring’ puede suponer más de un problema, sobre todo en lo que respecta a nuestra vida y la pérdida de un personaje muy importante. Por suerte, los desarrolladores de ‘Elden Ring’ ya contaban con este posible problema y no han dudado a la hora de introducir un método para que los jugadores puedan decir adiós a sus pecados y restaurar aquello que han roto.

Elden Ring | FromSoftware

Cómo resetear la hostilidad de los NPC en Elden Ring

Cometer un pecado en ‘Elden Ring’ parece estar a la orden del día, sobre todo cuando estamos rodeados de peligros y ya no sabemos quién es un enemigo y quién no. Por ello, si has atacado a un NPC y ahora este busca venganza, pero realmente lo necesitas como un aliado, puedes solucionarlo. Estos son los pasos que debes realizar para resetear su hostilidad.