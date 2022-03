‘Elden Ring’: El mapa interactivo más completo para no perderte en las Tierras Intermedias

El estreno de ‘Elden Ring’ ha sido uno de los más esperados y mejor recibidos. Después de todo, se trata de un juego que ha conseguido fascinar al mundo entero tanto con su historia como con las posibilidades que garantiza en su amplio mundo. Echar un vistazo a este nos presenta todo tipo de opciones, con garantías de que tendremos opciones completas para poder poner a prueba nuestra habilidad.

Uno de los aspectos que más llama nuestra atención es saber que hay gran variedad de propuestas en su amplio mundo a las que podemos acceder como queramos. Entre estas se encuentra la posibilidad de acceder a zonas que, a pesar de que parecen no estar a nuestra disposición, no solo están para nosotros, sino que incluso ocultan objetos valiosos que nos ayudan a recuperar vida. Sin embargo, tan grande es el mapa que es fácil perderse. Por ello, este mapa interactivo puede ser la mejor guía para ti.

El mapa interactivo de Elden Ring que debes incluir a tu aventura

El mapa Map Genie ofrece a todos los jugadores un mapa global de las Tierras Intermedias donde se muestra cada región e incluso jefe que se encuentra en la zona. ¿Que necesitas acceder a un objeto importante de una zona determinada? Cualquier opción estará a tu alcance a un simple clic y es que los fans han creado un espectacular mapa interactivo con el que poder acceder a cada zona sin perderte.

Otro aspecto importante de este mapa interactivo es que, si te fijas bien, podrás registrarte para poder mantener un acto de tus avances y, de este modo, tener un completo registro de lo que has hecho o no has hecho en este tiempo. De este modo podrás garantizar que tu paso por ‘Elden Ring’ sea mucho más llevadero. Y sobre todo, que a la hora de poder avanzar por el mundo sea todo mucho más fluido.