‘Elden Ring’: Cómo redistribuir las estadísticas de tu personaje para “comenzar de nuevo”

Desde que comienzas tu aventura en ‘Elden Ring’ tienes todo tipo de posibilidades. No solo puedes explorar un gran mapa, sino que además puedes llegar a encontrar grandes secretos ocultos en las zonas, como amuletos que pueden ayudarte a regenerar vida fácilmente. Sin embargo, ¿en algún momento te has arrepentido del camino elegido con tu personaje y te gustaría nacer de nuevo?

Este es un pensamiento que, aunque no lo creas, es más común de lo que puede parecer. Después de todo, al empezar en el amplio mundo de ‘Elden Ring’ podemos tener grandes dudas respecto al camino que hemos tomado. Por suerte, no tenemos que volver a empezar para poder cambiar ciertos aspectos de nuestro personaje, a pesar de que ya avisamos que no va a ser especialmente fácil.

Elden Ring | FromSoftware

Cómo reiniciar tus estadísticas en Elden Ring

En primer lugar debes saber que te hará falta tener la lágrima larvaria, uno de los objetos más deseados y difíciles de encontrar. Eso sí, para poder conseguir esta tendrás que pagarle al vendedor abandonado 5000 runas. Y no solo eso, sino que lo tendrás difícil para poder encontrar a este. ¿Dónde se encuentra?

Este vendedor se encuentra en la zona del río siofre. Para poder acceder a esta zona tendrás que ir primero a Mistwood y, a partir de ahí, encontrar la estructura del pozo del río. Una vez alcances la zona, toma el ascensor para poder bajar y dentro de esta zona, guiarte por la música par poder llegar a un pequeño campamento donde se encuentra este vendedor.

Elden Ring | FromSoftware

Cómo utilizar la lágrima larvaria en Elden Ring

Una vez tengas la lágrima, simplemente necesitas encontrar a un personaje muy especial para poder utilizarla. Este se encuentra en la región de Liurnia of the Lakes y aquí tendrás que seguir la carretera hacia el noroeste para poder encontrar la academia inundada que te permite llegar a Raya Lucaria.

En este caso debes saber que para ingresar a la misma necesitas una llave. Una vez consultes el mapa del lugar de reunión que se encuentra en la puerta cercana, vete a la isla grande al oeste de la Academia y que se encuentra custodiada por un dragón. Puedes tomar la decisión de enfrentarte a este o pasar, pero hazte con la llave correspondiente que se encuentra en la zona y con esto podrás entrar a la zona de la academia que se encuentra cerrada.

Una vez dentro verás a la reina de la luna Rennala, quien esperará a que le entregues la lágrima larvaria. Además de esto, también te permitirá personalizar al personaje físicamente, tal y como hiciste al principio de la aventura.