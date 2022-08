Elon Musk habla sobre por qué no entraría en la industria de los videojuegos

No hace falta ser un apasionado de los videojuegos para saber que Sony, Microsoft y Nintendo son las compañías más importantes del sector a nivel mundial. Desde hace años son varias las empresas que intentan hacer frente a estas 3 grandes empresas, siendo prácticamente imposible con éxito. Para competir contra ellas haría falta una gran inversión, algo que pocos podrían hacerlo, siendo uno de ellos Elon Musk.

Si bien ya sabemos que Elon Musk no tiene miedo a la hora de invertir, a la hora de crear una consola que compita contra Nintendo, Sony y Microsoft el multimillonario se queda al margen. Él mismo lo ha confirmado en una reciente entrevista donde también dio las razones por las que no lo haría.

Unos segundos antes del minuto 2:22:00 podemos ver cómo le preguntan a Musk sí crearía su propia consola. La respuesta del CEO de Tesla es un simple no, para luego complementarlo mencionando que las consolas son simplemente como un PC y que crear una nueva no aportaría ningún valor añadido.

Elon Musk y los videojuegos

Si bien el conocido CEO de Tesla ha mencionado que no entraría en el sector del videojuego, este no se encuentra totalmente al margen. No es la primera vez que Elon Musk habla de su pasión por los videojuegos, mencionando incluso el pasado año cuál es su saga de videojuegos favorita.

En el ámbito del género anime, el multimillonario tampoco se queda atrás. Si bien ha hecho comentarios sobre diferentes obras, a principios de año comentó por Twitter cuáles eran sus animes favoritos. ‘Death Note’ y ‘La princesa Mononoke’ están entre ellos.