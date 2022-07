‘Fall Guys’: Cómo conseguir la skin Gladiador de oro gratis

El mundo de ‘Fall Guys’ está preparado para seguir sorprendiendo a todos los fans. Después de todo, se trata de una propuesta que nada más ha dado su salto al free to play, no ha dejado de actualizarse para garantizar que los fans puedan seguir recibiendo una buena variedad de contenido. No solo hablamos en lo que respecta a modos de juego, sino también skins que podemos conseguir totalmente gratis.

La sorpresa esta semana llega con el evento “Los juegos del ídolo”, un evento que llama a todos los jugadores más curtidos y valientes para desafiarlos con las rondas más complejas del juego. Tal es la hazaña que si logras completar todos los desafíos, podrás hacerte con una skin completa de forma totalmente gratuita. ¿Quieres conocer toda la información? A continuación te damos toda la información.

Todos los detalles para conseguir la skin Gladiador de oro

Este nuevo evento estará disponible desde el 14 de julio hasta el próximo 18 de julio. Debes saber que no solo hay que preocuparse por la duración del evento, sino por la elevada dificultad de sus pruebas. Después de todo, entre la selección de opciones nos encontramos con pruebas como el Hexanillo, una de las más temidas por los jugadores.

La propia Mediatonic, compañía desarrolladora de esta obra, ha garantizado que será toda una prueba de habilidad para los jugadores. ¿Quieres saber cómo puedes desbloquear esta skin? Te contamos todos los puntos que necesitas adquirir:

Apodo Atleta de Los Juegos del ídolo - 200 puntos de evento

- 200 puntos de evento 200 Elogios - 300 puntos de evento

- 300 puntos de evento Placa identificativa Atleta de los Juegos del Ídolo - 500 puntos de evento

- 500 puntos de evento Disfraz Gladiador de oro (parte inferior) - 800 puntos de evento

- 800 puntos de evento Disfraz Gladiador de oro (parte superior) - 1000 puntos de evento

Eso sí, avisamos que para poder superar todas las pruebas que se requieren para poder conseguir este atuendo tendrás que jugar con mucha paciencia y sin rendirte ante los obstáculos. Repite, trata de vencer e incluso colabora con tus amigos. Todo para conseguir esta espectacular skin.