The Last of Us 3: Naughty Dog ya tiene su historia en mente, aunque por ahora no está en desarrollo

El estreno de The Last of Us 2 fue uno de los que contó con mejor acogida. Y es que el título exclusivo de PlayStation 4 ha demostrado tener un gran potencial. Claro que, desde entonces, muchos esperan ver su modo multijugador o incluso algún DLC con el que poder conocer un poco mejor a algunos de los personajes, como es el caso de Abby, uno de los más queridos de la secuela.

Pero lo que más ha sorprendido a la comunidad de fans es saber que Naughty Dog ya ha dibujado un esquema sobre la posible historia que podría llegar a tener The Last of Us Parte 3. Aunque eso sí, aclaran que no se trata de una idea que tengan ya mismo y mucho menos algo que vayan a desarrollar en ese momento. Simplemente parece que podría ser una de esas ideas que, más adelante, podría llegar a ver la luz.

The Last of Us 2 | Sony

Esta idea fue comentada por el director durante una entrevista en el podcast Script Apart, donde indica que ya han escrito un esquema de la historia que, por el momento, no van a realizar, aunque sí espera que vea la luz algún día para, de este modo, poder explorar un poco más lo que sucedió tras la secuela actual. Eso sí, el director afirma que parece haber unas cuantas discusiones internas sobre una tercera parte, pero señaló que es un proyecto que lleva mucho tiempo pues, solo con mirar la secuela, recordamos que fueron 7 años de ideas y trabajo para enfrentarse al nuevo reto.

Lo que sí está claro es que Naughty Dog sigue queriendo dar vida a la licencia que actualmente cuentan con grandes notas y el apoyo de una gran afición. Eso sí, mientras esperamos una tercera parte, os recordamos que ya está disponible The Last of Us 2, obra que no solo se ha ganado un merecidísimo GOTY, sino que incluso presenta una de las historias más espectaculares de la última generación.