Gremio de ‘WoW’ se lleva críticas por su extraño anuncio reclutando “mujeres moderadamente atractivas”

A lo largo de los años, la popularidad de ‘World of Warcraft’ se ha visto manchada por la polémica. Después de todo, la compañía se ha visto apuntada con distintas acusaciones sobre acoso sexual y discriminación. Sin embargo, esta vez nos encontramos con una polémica relacionada precisamente con los jugadores que dan vida a su mundo y un extraño anuncio para formar parte de su gremio.

Este anuncio fue compartido por un usuario de Reddit que, a pesar de proteger al gremio eliminando el nombre de este, no quitó relevancia al mensaje. En un anuncio que apunta a todo el mundo, este gremio pronto fue reconocido como “degenerados desesperados” en Moon Guard. Y es que, con un nombre así, no parece extraño que en su anuncio de participación afirmen que las “mujeres moderadamente atractivas” son bienvenidas.

Este gremio presente en uno de los servidores más populares de América del Norte es, según sus propias palabras, nuevo. De hecho, si bien se muestran abiertos a aceptar a cualquier persona en su gremio, afirman que “las mujeres moderadamente atractivas recibirán un trato especial”.

Las respuestas a este anuncio no tardaron en llegar. Si bien algunos usuarios apuntan a que puede tratarse de una simple broma para deshacerse de la creencia de que las mujeres no juegan a videojuegos, otros afirman que, broma o no, sigue siendo un comentario de muy mal gusto. Explican que es aceptable el hecho de que afirmen que las mujeres son bienvenidas a unirse a su gremio, pero que carece de sentido la mención a las mujeres moderadamente atractivas.

Entre todos los mensajes en respuesta a este gremio, muchos siguen apoyando la idea de que se trata de una broma de mal gusto con la que tratan de seguir el juego de su propio nombre. Sin embargo, todos están de acuerdo en que su broma no va a tener una buena acogida, sino que este humor no parece tener un buen lugar dentro del mundo de ‘World of Warcraft’, donde algunos están dispuestos a dar caza a sus integrantes.

Sin duda, parece que no es un buen comienzo para este pintoresco gremio que, ya fuese con una base de humor o en serio, han llamado la atención de todos los jugadores y no precisamente de la forma que desearían. Los participantes en el foro comparten que esperan algún tipo de cambio en el anuncio o, incluso, algún gesto de disculpa por su broma de mal gusto.