¿Hogwarts Legacy más cerca que nunca? Un error podría habernos dado pistas para su fecha de lanzamiento

Dentro de la lista de juegos más esperados para 2022 existe uno que tiene a los fanáticos de Harry Potter en vilo: Hogwarts Legacy. Este juego anunciado en 2021 ya sufrió varios retrasos de lanzamiento y se espera que sea finalmente este 2022 cuando ya podamos disfrutarlo. Todavía no podemos verificar que esto vaya a ser cierto, sin embargo una nueva filtración indica que sí.

A través de su cuenta de Twitter, un insider ha comentado la que sería la fecha de lanzamiento del libro de arte oficial de Hogwarts Legacy. Este libro llegaría el próximo 6 de septiembre, una fecha en la que debería estar próxima la fecha de lanzamiento del propio juego.

Si bien en otras ocasiones las filtraciones provienen de simples rumores, en este caso la información llega a través de la web oficial The Rowling Library. Obviamente no podemos dar nada por sentado, sin embargo pueden tratarse de pistas que nos alientan el deseo de que el juego no vuelva a retrasarse.

Un insider ya había comentado hace un par de días que sería en febrero o en marzo cuando se estrenaría un nuevo tráiler de Hogwarts Legacy. Este mismo insider también comentó que la posible fecha de lanzamiento sería en el mes de septiembre, algo en lo que coincide con esta misma filtración.

Si bien todos desearíamos que Hogwarts Legacy llegara finalmente este mismo año, hasta que Warner Bros no lo confirme no podemos dar nada por asegurado. Lo que sí que sabemos es que este título se trata de un juego de rol de mundo abierto y que llegará para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S y Xbox Series X.