'Hogwarts Legacy' se pasa al ASMR con su último y relajante vídeo

Puede que este 2022 no tengamos 'Starfield' y 'God of War: Ragnarok' esté en el aire, pero no por ello vamos a estar exentos de grandes videojuegos. Uno de ellos es 'Hogwarts Legacy', uno de los títulos más esperados de para consolas y PC. Y no es para menos si tenemos en cuenta el tiempo que ha tenido que pasar para dar con un título que de verdad refleje el espíritu del universo de Harry Potter.

Tras varios retrasos e incógnitas, finalmente será a final de año cuando podamos disfrutar de 'Hogwars Legacy' en consolas PlayStation, Xbox y PC. Con varios gameplays que exploran las posibilidades del título, desde el estudio han mostrado un nuevo vídeo de nada más y nada menos que 20 minutos, aunque eso sí, rebajad un tanto las expectativas.

Y es que el nuevo "gameplay" de 'Hogwarts Legacy' apuesta por el ASMR. Sí, has leído bien. Tal y como reza el título del vídeo, 'A Rainy Spring Night', o lo que es lo mismo, una noche lluviosa de primavera. La moda ASMR sigue totalmente vigente, aunque ahora se hable menos de ella, y el canal de 'Hogwarts Legacy' ha querido sumar su pequeño granito de arena.

Lo cierto es que el resultado está más que logrado, en especial si tenemos en cuenta los diferentes elementos que han utilizado para el mismo. El primero y más destacado el clima: noches lluviosa, con algunos fragmentos en los que podemos escuchar el viento susurrar entre los árboles o calles. Por otro lado las diferentes áreas mostradas en el vídeo y que por supuesto nos tocará recorrer en el videojuego.

Por ahora tendremos que esperar a finales de 2022 para echarle el guante. El gameplay de 'Hogwarts Legacy' nos dejó con ganas de más. Mostrado hace unos meses, el estudio profundizó en muchas de las tareas que podremos realizar como asistir a clase, crear a nuestro propio mago y escoger bando, así como explorar algunas de las zonas más inaccesibles de Hogwarts.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Hogwarts Legacy: Referencias y guiños ocultos en el nuevo gameplay