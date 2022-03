‘Hogwarts Legacy’ se prepara para el State of Play con un nuevo teaser

Para todos los fans de ‘Harry Potter’ hay grandes novedades a la vista, tal y como adelanta el State of Play de PlayStation confirmado recientemente. Y si bien por ahora no tenemos muchos detalles del evento más allá de la hora, fecha y duración confirmadas, la compañía quiere ir adelantando novedades. Esta vez ha sido por parte de Warner Bros. Games, quienes se han lanzado a las redes sociales para compartir las novedades.

Si bien los jugadores podrían esperar un pequeño tráiler antes del evento, la compañía se ha limitado a un teaser en el que nos muestra a un alumno de Gryffindor en su dormitorio. Un pequeño teaser que, además, nos deja ver una de las localizaciones en las que viviremos nuestras aventuras dentro del juego. Y es que, como todo buen alumno, también tendremos que descansar.

Sin embargo, este pequeño teaser no trata de adelantar acontecimientos, sino que se limita a enseñar un poco más de lo que ya conocemos y a preparar a los jugadores para todas las novedades que llegarán durante el State of Play. De hecho, en el propio teaser se recuerda a los jugadores que este 17 de marzo a partir de las 22 horas será el gran momento de la emisión.

¿Qué novedades tendremos durante la emisión? Los fans esperan que podamos ver en vivo y en directo cosas relacionadas con la fecha de lanzamiento. Sin embargo, estaremos pendientes de todas las novedades que traigan consigo y, por supuesto, de ese gameplay con el que se nos promete poder echar un vistazo a la forma en la que los jugadores vivirán cada uno las aventuras.

¿En qué plataformas se estrena ‘Hogwarts Legacy’? Si bien por ahora no tenemos una fecha de lanzamiento ya confirmada, sabemos que la obra de Avalanche Studios estará disponible en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5. Una obra que no dejará atrás a ningún jugador y es que sus desarrolladores tienen intención de que todos los jugadores puedan disfrutar al máximo de esta propuesta.