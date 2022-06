‘Horizon Call of the Mountain’ para PS VR2 confirma su asistencia al State of Play

Quedan muy pocas horas para que el State of Play dé comienzo. Uno de los eventos más esperados por los jugadores y una garantía de éxito. ¿Por qué? Porque PlayStation nos mostrará algunos de los juegos que están por llegar a sus consolas, tanto en lo que respecta a la generación de PlayStation 4 como en lo que respecta a la nueva generación de PlayStation 5.

Desde la confirmación de este nuevo evento, la compañía no ha querido ofrecer muchos detalles al respecto. Al menos hasta ahora donde, además de confirmar que tendremos varios anuncios de PS VR, han asegurado que tendremos un nuevo vistazo para ‘Horizon Call of The Mountain’, uno de los juegos más esperados de la nueva generación de realidad virtual.

¿Tendremos novedades en lo que respecta a su fecha de lanzamiento? Por el momento tendremos que seguir esperando para saber las novedades que este prometedor juego tiene para nosotros. Eso sí, no podemos olvidar que este título viene con intención de ser un prometedor contacto con la nueva generación de realidad virtual de PlayStation, la cual está cada vez más cerca de llegar.

¿Cuándo podremos conocer esta nueva información? Esta misma noche tenemos una cita con PlayStation y su State of Play por el Summer Game Fest. Un evento en el que las distintas compañías irán ofreciendo a los jugadores grandes novedades en lo que respecta a los próximo estrenos del mundo de los videojuegos. Por supuesto, con PlayStation tenemos claro que hay mucho por mostrar, aunque el secreto por ahora se mantenga.