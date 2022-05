Ibai filtra por error que Jaime Lorente no peleará en la Velada del Año 2

Mañana 18 de mayo Ibai anunciará el nuevo luchador para la Velada del Año 2. La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre los seguidores del streamer quienes estaban entusiasmados con el cartel original presentado hace unos meses. La baja de última hora y a escasas semanas del evento es debido a motivos fuera del alcance del creador de contenido, tal y como explicaba en su Twitter.

Con la publicación del tweet no han sido pocos los usuarios que automáticamente han pensado en Jaime Lorente. Y es que el actor puede haberse encontrado con una agenda de lo más apretada, ya sea debido al rodaje de alguna serie o película, pero también a raíz de su faceta como cantante; motivos más que de sobra que tendrían toda la lógica, ¿verdad?

Ibai no se ha pronunciado al respecto, teniendo que esperar a mañana para conocer la noticia oficial sobre la baja del cartel. No obstante, en un reciente directo al vasco se le habría escapado quién sería el luchador ausente. "Tengo muchas ganas del Momo vs Viruzz, tengo muchas ganas del Carola vs Spursito, tengo también muchas ganas de Paracetamor vs Ari y también de Lolito contra Luzu"; decía Ibai en el directo. Si nos fijamos bien, y este es un detalle que no pasó desapercibido, el único combate que no mencionó fue el de Jagger contra Jaime Lorente.

La ausencia en el comentario del streamer y el actor sólo hizo que confirmar lo que muchos ya sabían: Jaime Lorente se caía de la Velada del Año 2. Ahora bien, ¿quién será el sustituto que se enfrentará a Jagger? Sobre la mesa han sonado varios nombres y dado que faltan pocas semanas para el evento, tendría todo el sentido que fuera alguien preparado, dato que ha confirmado el propio Ibai.

Uno de ellos es Fernando Torres, ex-futbolista que ahora comparte su pasión por el boxeo. Otro que también ha entrado en las quinielas ha sido nada más y nada menos que Omar Montes. Éste último ha sido nombrado precisamente en uno de los directos de Ibai, aunque todo podría tratarse de un montaje para despistar. Y es que el propio creador de contenido ha asegurado que, hasta ahora, nadie ha acertado el nombre del luchador.

La Velada del Año 2 se celebrará el próximo 25 de junio en el canal de Twitch de Ibai. El evento se celebrará por todo lo alto pudiendo asistir público y contando con todo tipo de artistas invitados que aderezarán la ceremonia. Mañana 18 de mayo podremos conocer algunos detalles más, entre ellos el nuevo contrincante de Jagger.