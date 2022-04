Ibai opina sobre los audios de Piqué y la Supercopa: "Yo no lo habría hecho"

Los audios de Piqué a raíz de la competición de la Supercopa en Arabia Saudí han dejado titulares y opiniones de todo tipo en redes sociales. Ibai ha sido uno de los salpicados en el tema debido a la unión con el jugador barcelonista como parte de KOI. A pesar de que Ibai tenía una previsión en cuanto a contenido ya planificada, el vasco no dudó un instante en hablar seriamente de lo sucedido y cómo le estaba salpicando.

"Sé que hay gente que viene y juguemos unos trivials y al FIFA, pero desgraciadamente en el mundo pasan cosas día tras día que, aunque yo no esté implicado, pues estás en ese círculo y las redes sociales también te mencionan mucho"; destacaba Ibai al abrir su directo en la tarde de ayer.

El creador de contenido se mostró muy tajante en relación a trasladar la Supercopa a otro país. "Yo lo que no haría en mi puta vida es llevarme una competición española a Arabia Saudí, independientemente del dinero que me ofrezcan. Me da igual que me creas o no me creas, nunca en mi puta vida me he movido por dinero"; mencionaba sin ningún tipo de pudor el streamer.

Las palabras de Ibai han sido aplaudidas por centenares de usuarios en Twitter, convirtiendo al streamer en TT. Todas las palabras hacia el vasco alababan el hecho de mostrarse firme y opinar sin tapujos, totalmente transparente, criticando el movimiento de su socio Piqué en KOI.

Por otra parte, Ibai no quiso dejar pasar la oportunidad de criticar también duramente a la prensa y de la cuál estaba recibiendo constantes ataques. "Yo no he hecho esto", decía Ibai. "He demostrado bastante respeto por la profesión a pesar de que no han parado de darme palos"; sentenciaba.