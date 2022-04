Kim Kardashian denuncia a 'Roblox' por la presencia de un supuesto vídeo sexual: "Quiero que desaparezca"

A lo largo de los años, el nombre de ‘Roblox’ se ha hecho con un espacio muy bien marcado en el mundo de los videojuegos. No solo ha presentado todo tipo de opciones en lo que respecta a colaboraciones, sino que incluso ha proporcionado la experiencia jugable de diferentes licencias para garantizar que los jugadores puedan sentirse dentro de un mundo, como es el caso de ‘El juego del calamar’ y la versión para ‘Roblox’ totalmente gratuita.

Sin embargo, no todos los puntos por los que se conoce a esta plataforma son buenos, sino que en más de una ocasión el drama y los problemas han venido relacionados con este. Uno de los últimos problemas se encuentra vinculado a la modelo Kim Kardashian y a un supuesto vídeo sexual que parece estar presente en la plataforma de juegos y cuyo anuncio se encontró su hijo de seis años mientras jugaba.

Un instante inédito presente en la serie telerrealidad de las Kardashian

Este inesperado instante se presenta durante uno de los capítulos nuevos de la serie ‘Las Kardashian’, una serie telerrealidad que puede verse a través de Disney+. Este capítulo presentado bajo el título “Mételos a todos bajo tierra” tiene un inesperado protagonista llamado ‘Roblox’, cuya presencia tuvo lugar de la manera más inesperada en el capítulo. Todo debido a un anuncio encontrado por el hijo de seis años de la modelo.

Según explica durante el capítulo la propia Kim Kardashian, Saint West se encontró en su iPad mientras jugaba un anuncio de ‘Roblox’ con la modelo llorando en el que se decía: “Dale para ver el nuevo vídeo sexual de Kim”. Un instante que, a pesar de que puede resultar breve, toma bastante protagonismo en la serie puesto que para la modelo resulta chocante y no solo eso, sino que además muestra pronto que quiere soluciones.

Movilizando a sus abogados para tomar medidas

Kim Kardashian no tardó demasiado en poner en marcha a sus abogados para estudiar las medidas legales, afirmando en su llamada que “Esto no va a volver a pasar, por encima de mi cadáver. Quiero que desaparezca. Tengo todo el tiempo, todo el dinero y todos los recursos para machacarlos” decía contundente la empresaria, tal y como se veía reflejado durante el capítulo. No obstante, con vídeo o sin vídeo en la plataforma, lo que sí dejó claro es que no habrá perdón para aquel que juegue con su imagen y nombre. Por ello, la modelo pide medidas y denuncia a la plataforma con intención de encontrar una solución.

Ante la denuncia directa por parte de la modelo, desde ‘Roblox’ han afirmado que ellos no tienen constancia de que haya ningún tipo de vídeo. De hecho, afirman que ellos no alojan ese tipo de contenido en su plataforma, dejando claro que ellos tienen tolerancia cero con estos contenidos. Eso sí, a pesar de afirmar que no hay vídeo de por medio, indican que han borrado toda referencia de inmediato y que incluso se ha sancionado al autor involucrado en el incidente. A partir de este punto, se seguirá de cerca la investigación para saber cuál será la decisión tomada por parte de Kim Kardashian.