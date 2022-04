El modo fácil de 'Elden Ring' existe y es gracias a este mod para PC

Desde mucho antes del lanzamiento de 'Elden Ring', y como ya es habitual con cada juego de From Software, la comunidad fan no tardó en debatir sobre si 'Elden Ring' necesitaba un modo fácil. Es un tema que ya hemos tenido en otros títulos del estudio japonés, tanto 'Sekiro' como la saga 'Dark Souls'.

Los modders no han tardado en actuar y ofrecer las herramientas para todos aquellos jugadores que carecen del tiempo y la paciencia necesaria para adentrarse en las Tierras Intermedias. El modo fácil llega a 'Elden Ring' con un mod que garantiza ciertas facilidades que, sin lugar a dudas, más de uno podría agradecer para hacer del viaje algo mucho más agradable.

Easy Mode for Elden Ring no deja lugar a dudas con el título. El mod está disponible de forma gratuita a través de NexusMods. Y en lo que a sus detalles se refiere encontramos varios presets disponibles a escoger. El básico nos ofrece las siguientes características:

Reducción del 50% en el daño de los enemigos

El daño que causas se aumenta un 25%

Ganancia de Runas x10

Elden Ring | From Software

El mod incluye otras modificaciones de lo más interesantes que facilitarán notablemente nuestro viaje. Entre ellas destacan el no tener en cuenta el peso de nuestras armas y armaduras para rodar; no tener coste de magia para hechizos o incluso no requerir materiales para craftear entre otros elementos. No cabe duda de que la experiencia será muy diferente a la concebida por From Software, pero de cada uno depende disfrutar de una forma u otra del videojuego.