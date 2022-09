‘Palworld’, el juego estilo “pokémon con armas”, no se quedará solo en PC

Quizás recuerdes cierto revuelo a mediados del año pasado con el anuncio de Palworld. Se trata de un colorido juego de acción y aventura online de mundo abierto que quizás hubiera pasado desapercibido si no fuera por su fuerte, muy fuerte inspiración en Pokemon, criaturas incluidas. Pues bien, sus creadores han aprovechado el reciente Tokyo Game Show para presentar algunas novedades importantes.

La primera es que a pesar de que originalmente el juego se ideó para Steam PC, se acaba de anunciar que también llegará a consolas Xbox el año que viene (tanto Series X/S como One) y que será exclusivo de lanzamiento. Palworld se encuentra dentro del programa ID@Xbox, por lo que no es descartable que llegue a Game Pass. Por otro lado, no está confirmado si terminará llegando más adelante a otras plataformas, como PlayStation o Nintendo Switch.

Todavía más inspirado en Pokémon de lo que pensábamos

La segunda novedad es el estreno de un nuevo tráiler gameplay en el que podemos ver cómo avanza el desarrollo de Palworld y cómo luce a día de hoy (llegará en 2023). Se muestran nuevas características, como que podremos desplazarnos montados en pals (las criaturas de este mundo) por el vasto mundo abierto lleno de localizaciones distintas, adquirir recursos con su ayuda y enfrentarnos con armas a cazadores que intentarán arrebatárnoslos de nuestra colección.

Lo más llamativo del tráiler, seguro que lo estás pensando, es el gran parecido de algunas de estas criaturas, los pals, con varios pokémon bien conocidos por todos, como Electabuzz o Lucario. Palworld llegará en 2023 ofreciendo un cóctel bastante interesante de características que parece que asegurarán la variedad, como un factor de supervivencia, construcción de estructuras (con la ayuda de los pals), exploración, simulador de vida, farmeo de materias primas, automatización de tareas o un importante componente multijugador.