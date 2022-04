La Policía de la Moda llega a ‘Elden Ring’ para juzgar cómo vistes a tu personaje

A lo largo del mapa de ‘Elden Ring’ se han presentado todo tipo de jugadores que aceptan curiosas misiones para poder dar vida a este fantástico mundo. De hecho, esto ha provocado que haya grandes héroes que no tienen que llevar capa para ser reconocidos en todo el mundo y este no es otro que Let Me Solo Her. Sin embargo, ahora los jugadores se han encontrado con otro curioso personaje que ha venido para provocar unas cuantas risas.

Los jugadores están tan fascinados con esta propuesta que no pueden evitar dejarse llevar por la acción del lugar, hasta el punto de crear personajes de lo más pintorescos. Una de las últimas llegadas ha sido la de Fashion Police, un curioso personaje que llega a ‘Elden Ring’ con una simple misión: juzgar la forma de vestir del resto de personajes a los que invade en sus aventuras.

Ha sido el usuario de Reddit, Moonpapa333 el que ha compartido el clip. En este se comprueba que ha sido invadido por otro jugador que se hace llamar Fashion Police y lo único que hace es mirar bien al otro jugador. Para ello comienza a correr a su alrededor, saca el telescopio para verlo con detalle y, si le gusta el aspecto, realiza una reverencia antes de irse.

Sin embargo, ¿qué sucede cuando no le gusta el aspecto de otro personaje? En estos casos podría pasar que, en su lugar, decida empezar un combate. Si bien no está claro cuál es su intención, lo que deja marcado a todos los jugadores es que su misión es la de sorprender y fascinar al resto de jugadores, todo a base de pararlos, evaluar su aspecto y, simplemente, decidir cómo actuar a continuación, ya sea a base de luchar o, simplemente, irse tras juzgar positivamente su aspecto.