El productor de ‘Final Fantasy XVI’ adelanta grandes novedades del juego

Si hay algo que los fans de los videojuegos esperan actualmente es ‘Final Fantasy 16’, la obra de Square Enix que promete ser una gran sorpresa en todos los aspectos, incluyendo una trama mucho más oscura de lo visto hasta la fecha. Sin embargo, lo que llevamos esperando mucho tiempo es precisamente el estreno de un nuevo tráiler ya que, desde su presentación, la compañía no ha mostrado más detalles.

En los últimos meses la compañía no ha mostrado más detalles de la nueva entrega, lo que ha mantenido preocupada a la comunidad, a pesar de que fueron los propios desarrolladores los que afirmaron que no querían compartir información con intención de no elevar las expectativas. Sin embargo ha sido el productor en una reciente entrevista el que ha querido mostrar novedades a los jugadores, y parece que tenemos motivos para emocionarnos.

Naoki Yoshida, mejor conocido por ser el productor del juego, avisa a los jugadores de que estén atentos. Según parece, tendríamos un nuevo tráiler del juego cerca. Un tráiler que, según parece, estaría preparado hace un tiempo para ser mostrado pero que, debido a una serie de problemas, no pudo exponerse, dejando a todos los jugadores con la inquietud del estado en el que se encontrará ahora mismo el juego.

Sin embargo, esta no es la única noticia que los jugadores deben tener en cuenta. Otra parte de la información detalla que actualmente el equipo creativo estaría trabajando para pulir y optimizar el juego de cara al lanzamiento. De este modo se cumpliría lo dicho al principio donde el estudio no mostraría novedades del juego hasta estar completamente seguros de que el producto se muestra en condiciones.

Por ello, se comenta que el juego está actualmente bastante completo y, según parece, tendremos novedades muy pronto de cara a su lanzamiento. De hecho, aunque actualmente algunos jugadores comentan que podría tratarse de una forma de indicar que el título se lanzará este 2022, por el momento tendremos que seguir esperando para comprobar hasta qué punto esto se hace realidad.