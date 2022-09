¿Qué personaje de 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' eres? Descúbrelo con nuestro test

Uno de los puntos fuertes de ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ es precisamente su historia. Cuenta con un apartado narrativo de lo más impactante, donde un gran héroe debe salvar a la princesa de un reino que está a punto de caer frente al mal. Sin embargo, esta vez no está solo, sino que cuenta con la compañía de un curioso grupo de héroes que destacan no solo por sus distintos poderes, sino por su carácter.

A lo largo de nuestra historia conocemos a base de recuerdos distintos aspectos de estos héroes. Son valientes, tienen carácter e incluso formas diferentes de poder enfrentarse a los distintos obstáculos que se presenten. Sin embargo, también tienen una gran historia detrás, donde su bondad o incluso aspectos tan importantes como el cariño que guardan hacia el reino les hace actuar de un modo u otro.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo

¿Qué héroe de The Legend of Zelda Breath of the Wild serías según tu personalidad?

A la hora de disfrutar de las oportunidades presentes en ‘Zelda: Breath of the Wild’, contamos con una historia que sin duda no queremos perdernos. Por ello, al conocer a personajes que serían capaces de hacer cualquier cosa por su reino desde una perspectiva diferente, es normal que tengamos esa sensación de que uno de ellos nos identifica. Tienen el poder y tienen también la capacidad para sorprender.

Link, Zelda, Daruk, Revali, Mipha y Urbosa son esos héroes dispuestos a salvar Hyrule. Si bien Zelda es la princesa que debe intentar bloquear a Ganondorf y sus planes, no debemos pasar por alto las cosas de las que son capaces. Así es que no pierdas la oportunidad y descubre este mundo repleto de magia, misterios y, sobre todo, oportunidades únicas que garanticen que puedes disfrutar de esta experiencia.

Claro que, dentro de esta propuesta, ¿qué personaje eres? Descubre con nuestro test qué personaje de ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ eres según tu personalidad. Pondremos una serie de preguntas que tendrás que ir eligiendo en base a tus gustos. No lo dudes y sé sincero a la hora de elegir qué opciones encajan mejor contigo para, de este modo, encontrar al personaje que mejor encaje contigo.