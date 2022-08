‘Splatoon 3’ cuenta con un sistema anti hackers que ya ha puesto a prueba en su demo

La actualidad de los videojuegos está plagada por la polémica y es que son muchos los jugadores que se quejan de la presencia de los tramposos. Esto ha llevado a que las compañías se las tengan que ingeniar para buscar cortar por lo sano este problema, hasta el punto de que la propia Nintendo ha intentado introducir un sistema antitrampas en la demo de ‘Splatoon 3’ para, de cara al lanzamiento, tener toda la situación controlada.

Sin embargo, esto no ha impedido que algunos hayan conseguido saltarse estas limitaciones. Eso sí, con un detalle que ha llamado la atención de todos los jugadores. Después de todo, los hackers no llegaron a estar presentes dentro de la obra, durante el festival, el día en el que la demo se abrió, sino que se conectaron el día anterior, exactamente el viernes 26, donde lograron acceder a la zona de entrenamiento.

Un famoso dataminer es el que se ha hecho eco de este detalle, asegurando que Nintendo ya había integrado el sistema anti-cheat en la demo. Esto provocó que todos aquellos que hicieron trampas para poder acceder a la zona de entrenamiento antes de que estuviese disponible quedasen automáticamente baneados. Después de todo, afirma que estos pudieron acceder por un parche compartido que les daba acceso a esta zona horas antes.

Afirma que si bien al usar esta trampa no se podía hacer más que entrar para curiosear, el juego no ha perdonado a nadie. Y si bien no conoce el castigo que se ha impuesto, explica que tiene la sensación de que este ha provocado que los jugadores quedasen automáticamente baneados, incluso con un ban total que les impida disfrutar de Nintendo Switch Online. De este modo, lo que nos queda claro es que, incluso las trampas más ligeras, no tendrán perdón por parte de Nintendo.