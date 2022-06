State of Play: Sigue aquí en directo la presentación de PlayStation

El mundo de los videojuegos está alterado y es que los jugadores tienen hoy una nueva oportunidad para conocer las novedades que PlayStation tiene en camino para PS4 y PS5. Debemos recordar que esta misma madrugada la compañía nos mostrará las novedades que tiene preparadas para su catálogo. Y lo mejor es que lo hará en una emisión de 30 minutos de duración.

Por ahora no es mucha la información que la compañía nos ha compartido. Nada mucho más allá de saber que el estudio ya tiene en marcha la presentación de grandes novedades de ‘Horizon Call of the Mountain’ así como muchos más títulos para la nueva generación de PlayStation VR. Toda una propuesta que buscará acercarnos un poco más las sensaciones de los videojuegos.

En lo que respecta al resto de anuncios, lo único que el estudio ha querido adelantar es el hecho de que tendremos novedades en lo que respecta a los third parties. Si bien no ha indicado nombres, los últimos movimientos de la compañía parecen adelantar la aparición de ‘Final Fantasy XVI’ así como de ‘God of War Ragnarok’. Aunque, por el momento, no es más que un rumor que está sonando con fuerza entre los jugadores.

Otros esperan que esto traiga consigo la vuelta de ‘Street Fighter 6’ así como de ‘Stray’ el juego del gato que promete a todos los jugadores convertirse en un adorable felino. Por supuesto, para todo esto y más novedades estaremos pendientes de lo que está por llegar con el State of Play de esta misma noche, el cual podrás seguir con nosotros a partir de las 00:00 horas.