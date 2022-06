El test definitivo para comprobar qué juego de Pokémon es el que mejor se adapta a ti

'Pokémon' cuenta a sus espaldas con tal cantidad de juegos que podemos decir sin temor a equivocarnos que todos y cada uno de ellos se adaptan como un guante a los gustos de los jugadores, ya sean más veteranos o recién llegados a la marca.

Durante las siguientes líneas y en el test que lo acompaña te descubriremos qué videojuego de 'Pokémon' encaja más contigo de acuerdo a tus preferencias a la hora de jugar pero también según lo que vayas buscando en una marca que abarca tantos títulos.

Pokémon Lets Go - Para los nostálgicos

¿Cuántas veces no has soñado con disfrutar de las aventuras clásicas de 'Pokémon' pero actualizadas a los tiempos actuales? 'Pokémon Let's Go' es justamente eso y mucho más. Este remake de 'Rojo', 'Azul' y 'Amarillo' no sólo es la aventura clásica de Game Boy, sino que también cuenta con todas las características de los juegos actuales, haciendo la aventura mucho más atractiva. No es el juego más profundo de todos, pero sí es ideal para rememorar el viaje a Kanto.

Pokémon Leyendas: Arceus - Para los recién llegados

'Pokémon Leyendas Arceus' es la más reciente iteración de la franquicia publicada en Nintendo Swich. El videojuego de Game Freak es una apuesta segura si lo que buscas es reengacharte a la franquicia después de años de ausencia o bien quieres descubrirla por primera vez. ¿El motivo? Los altos niveles de aventura pero también el concepto de ser mucho más accesible que el resto de videojuegos. Prima la captura sobre los combates, por lo que no deberás de preocuparte por tener un equipo con los mejores 'stats'.

Pokémon Sol y Luna - Para los veteranos

'Pokémon Sol y Luna' no sólo fue el último juego en llegar a Nintendo 3DS, sino que también ostenta el privilegio de ser el título que puso punto y final a la fórmula que llevamos conociendo desde hace décadas; tanto a nivel narrativo como jugable. No ha envejecido nada mal, por lo que puede seguir disfrutando igual de bien que en su momento. Si eres de los que prefieren el estilo clásico de las aventuras 'Pokémon', este es el tuyo.

Pokémon clásicos de Game Boy - Para los nostálgicos con mayúsculas

Pokémon Rojo y Pokémon Azul | Nintendo

Seamos sinceros, hay quienes se resisten a dejar morir los recuerdos por aquellos juegos de 'Pokémon' en Game Boy y Game Boy Color. Dicho lo cual y aunque 'Pokémon Let's Go' sea una aventura que recupera ese sabor clásico de la marca, no hay nada comparable a los juegos originales de la portátil. A día de hoy puedes disfrutarlos gracias a la eShop en 3DS, así que lo tienes fácil.

Pokémon GO - Para los más casuals

Concluimos con el que ha sido la auténtica revelación de la marca desde hace años: Pokémon GO. El juego de Niantic llevaba la saga a nuestros móviles y no sólo eso ¡sino que nos obligaba a salir de casa para jugar! El videojuego recogía toda la esencia de la marca como los gimnasios y por supuesto la captura de criaturas, pero adaptándola de tal manera al formato móvil que a pesar de transcurrir seis años desde su estreno, 'Pokémon GO' sigue contando con millones de jugadores a diario.