Call of Duty Vanguard y Warzone: Cómo cambiar el nombre o ID

Actualmente son muchos los jugadores que disfrutan de la propuesta presente en el battle royale, Call of Duty Warzone. Se trata de uno de los títulos que llegó por sorpresa para demostrar que no tiene intención de irse. Y lo mejor es que este se va reinventando a base de vincular sus contenidos a los nuevos títulos de Call of Duty que se van lanzando. Sin embargo, aunque esto podría cambiar pronto, Warzone no quiere dejar que la experiencia de los jugadores sea estropeada por los límites. Por ello, incluso nos ofrece la posibilidad de cambiar el nombre o ID de nuestra cuenta.

¿Cuántas veces te has replanteado cambiar el nombre de tu cuenta porque este ya no te gusta? Y es posible que, al estar jugando en Call of Duty, este deseo de cambiar el ID se haya intensificado. Por suerte, existe una forma de hacerlo y no resulta en absoluto complicado. Por ello vamos a comentarte todos los pasos que debes seguir para conseguir adaptar la experiencia a tu gusto.

Cómo cambiar el nombre o ID de Call of Duty Warzone o Vanguard

Como bien sabes, en las partidas multijugador te puedes encontrar con todo tipo de nombres. De hecho, en algunos casos estos son bastante inapropiados, lo que los lleva a ser baneados. Por ello, si quieres realizar ese cambio de nombre para evitar problemas o porque este se ha quedado desfasado con el tiempo, estos son los pasos que debes seguir. Eso sí, debes saber que hay dos formas de realizar este paso a paso.

Eso sí, para poder cambiar el nombre debes tener en cuenta que no puedes romper ciertas reglas como cambiar tu nombre a uno que resulte inapropiado o que, una vez lo cambies, no podrás realizar el cambio nuevamente hasta dentro de 6 meses. Por ello, si aún así quieres realizar el cambio, te contamos los pasos a realizar.

Call of Duty Warzone | Activision

Cómo cambiar el ID desde el propio juego

Debes tener en cuenta que el ID que cambies, se quedará presente en todos y cada uno de los juegos. Es decir, no podrás tener un nombre personal y único para cada uno de los juegos, sino que este cambio se aplicará a todos los juegos. Para poder realizar el cambio tienes que:

Inicia sesión en Call of Duty Warzone o Vanguard.

Entra a “ Ajustes ” dentro de la pantalla de inicio.

” dentro de la pantalla de inicio. Pulsa la opción “Cuenta”.

Selecciona “ Cuenta de Activision ”.

”. Pulsa sobre la opción “ Cambiar nombre de visualización ”.

”. Introduce el nuevo nombre que quieres utilizar y selecciona “confirmar”.

Realizar el paso a paso desde móvil o PC

Debes saber que puedes realizar este mismo cambio desde la web oficial de Activision, accediendo tanto desde el PC como desde el móvil. Eso sí, aquí podrás consultar cuántos cambios de nombre has realizado como cuántos te quedan libres.