Call of Duty Warzone: Cómo encontrar a Krampus en el mapa

Para muchos jugadores, la llegada de la Navidad no es emocionante si no viene relacionada con los eventos propios de sus videojuegos. Esta vez contamos con la propuesta de Call of Duty Warzone, el battle royale que no se puede perder ni una sola oportunidad de sorprender a sus fans, mucho menos ahora que ha empezado una primera temporada unido a Call of Duty Vanguard.

Ha llegado el buen momento que todos los jugadores esperaban. El hecho de que ya tenemos entre nosotros el evento de Navidad de Call of Duty Warzone. Y este, como bien podías esperar, trae consigo muchas novedades. Una de las mayores sorpresas viene con el hecho de que Krampus está presente. Por ello te contamos todas las novedades y cómo puedes tener tu encuentro con este ser.

Call of Duty Warzone | Activision

El encuentro con Krampus para Call of Duty Warzone

La llegada de Krampus a Call of Duty Warzone es una de las grandes novedades de esta temporada y evento de Navidad. Una temible criatura que espera tener su encuentro con nosotros y que deambula por el mapa Caldera. Sin embargo, debes saber que este se encarga de seguir a los soldados que se han portado mal, por lo que tendrás que afinar bien tu puntería ya que tienes que saber que no será fácil derrotarlo.

A medida que vayas acertando a Krampus, conseguirás recompensas únicas y otros regalos. Eso sí, ¿cómo te lo puedes encontrar? Pues debes saber que este aparecerá cada 3 minutos en Caldera. Cuando pasen estos tres minutos, empezará a seguir a otro jugador. Así que, en el momento en el que te siga, tendrás que aprovechar la ocasión.

Sin embargo, ¿hay una zona exacta en la que poder encontrarse con este ser? En absoluto. Se trata de un personaje que aparecerá aleatoriamente, por lo que tendrás que buscar formas de poder atraerlo hacia ti. ¿Cómo? A base de tener carbón en tu inventario. Esto provocará que Krampus piense que te has portado mal.