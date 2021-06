Call of Duty Warzone: Cómo jugar solo sin llenar el escuadrón

Muchos jugadores disfrutan de principio a fin de las propuestas presentes Call of Duty Warzone. Se trata de uno de los battle royale con más éxito desde su llegada y es que, para los jugadores, ha supuesto una propuesta sorprendente. Con otros grandes títulos como Fortnite en el mismo género, Warzone ha logrado sorprender con elementos únicos e incluso con técnicas novedosas para poder disfrutar de una jugabilidad única, incluyendo aspectos que ni siquiera sabíamos que estaban disponibles.

Pero es posible que en algún momento no te apetezca disfrutar de su modo competitivo con amigos, sino que prefieras jugar en solitario. Por ello vamos a mostrarte los pasos que debes realizar para poder jugar totalmente en solitario al battle royale Call of Duty Warzone. Y lo mejor es que no es en absoluto complicado, por lo que simplemente tendrás que seguir los pasos que te indicamos para poder disfrutar de la mejor experiencia posible.

Call of Duty Warzone | Activision

Cómo jugar a Call of Duty Warzone en solitario

Si bien por defecto el juego nos meterá en una partida multijugador con 3 jugadores en total, hay formas de evitarlo. En caso de que tengas intención de disfrutar de la propuesta totalmente en solitario, los pasos a realizar son realmente sencillos y es que la experiencia, a pesar de haber sido pensada para disfrutar en conjunto con otros jugadores, también es posible disfrutar siendo un único jugador. Para ello tienes que:

En primer lugar accede al menú principal.

Ahora, antes de escoger el modo al que quieres jugar, fíjate en una pequeña pestaña que hay debajo de estos y que pone “ Llenar pelotón ”.

”. Simplemente pulsa en “ No llenar ”.

”. De este modo podrás comenzar tu partida en solitario, sin ningún pelotón que te apoye.

Como puedes suponer, este modo de juego trae consigo sus propios riesgos y es que la mayoría de los jugadores sí contarán con su propio equipo. Por ello, tendrás que ser el doble de cuidadoso para poder superar cada uno de los obstáculos que se presenten.