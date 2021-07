Call of Duty Warzone Temporada 4: Trucos y consejos para ser el mejor

Dentro del mundo de los battle royale hay nombres que no dejan de repetirse constantemente. Uno de los más destacados en los últimos meses es, sin duda, Call of Duty Warzone. Este título consta de todo tipo de elementos que lo hacen único, como la forma de jugar o sus constantes actualizaciones para seguir aumentando las posibilidades de los jugadores. Y es que cuando la guerra ha comenzado, los jugadores no pueden despistarse.

Con una base tan bien marcada, debemos suponer que con cada nueva actualización esto va a cambiar. Una buena forma de comprobarlo es como en esta cuarta temporada enfrentarse a los nuevos retos cambia respecto a las anteriores. Por ello, vamos a compartir contigo una serie de consejos básicos, algunos puntos que supondrán una clara diferencia respecto a la forma de enfrentarse a los combates.

Call of Duty Warzone | Activision

Antes nada, explora bien el mapa

Las primeras partidas no las enfoques únicamente en ir a por la victoria, sino que los más importante es que tengas claro cómo es el mapa. Encontrar los puntos de ventaja, saber dónde es mejor descender e incluso los puntos donde puedes manejar mejor un combate en espacio cerrado.

La estrategia es la prioridad

Sí, tener buena puntería puede salvarte en más de una ocasión, pero uno de los aspectos más importantes de esta nueva temporada es que el jugador tenga claro el plan antes de llevar al suelo. Saber dónde vas a caer, cuándo atacar o incluso ver de antemano hacia dónde ir cuando la tormenta actúe es realmente importante.

Efectividad a la hora de caer

Ya con la estrategia pensada y siendo consciente del punto en el que quieres caer, la prioridad va a ser el caer antes que el rival. Buscar el descenso rápido y perfecto para evitar el daño y, por supuesto, garantizar el mejor resultado posible.

Si juegas en equipo, no te olvides de ellos

Caer acompañado y mantener una buena comunicación con tu equipo es la prioridad. Estar en todo momento con tu squad siguiendo un orden e incluso cayendo todos en el mismo punto puede ser tanto una garantía de éxito a la hora de atacar como de defender.

Lootear rápido

Si bien ir mirando si quieres algo de un botín o no puede parecer importante, la realidad es muy distinta. Coge todo lo que puedas y mira, cuando estés en zona segura, lo que te quieres quedar o no. Después de todo, mientras observas y evalúas podrías tener a un enemigo cerca.

Call of Duty: Warzone | Infinity Ward

Utiliza los vehículos para moverte

Correr puede parecer una solución, sin embargo, cuando quieres pensar una buena estrategia y recorrer una gran parte del mapa, lo mejor es que utilices un vehículo. Tanto el helicóptero como el coche pueden salvarte en más de un momento de la partida.

Prepárate bien para el combate y no tengas miedo a moverte

Uno de los errores más comunes al empezar a jugar es precisamente no moverse, quedarse estático para apuntar. Desplazarte por el mapa y buscar formas de sorprender al rival será la prioridad para hacerte con la victoria. Eso sí, no te olvides de reclamar el loot cuando hayas ganado un combate para, de este modo, conseguir las mejores armas.

Atento a los sonidos

Puede parecer una tontería, pero escuchar los pasos de tus enemigos puede ser garantía de éxito. Después de todo, esto te permitirá tener el control sobre la situación. Así es que podrás evitar los ataques sorpresa y ser tú mismo quien tenga el control sobre este.

Retírate a tiempo o engaña al enemigo

Un aspecto que puede ser realmente interesante es el de engañar al rival. Puedes simular que escapas de un combate, pero más adelante atacarle por sorpresa. Siempre siguiendo las pautas de hacerlo con cabeza y no lanzarte a atacar sin pensar demasiado en las consecuencias.

Aprovecha las alturas y los pequeños saltos

Puede parecer una tontería, pero un salto para ganar en agilidad en los movimientos puede ser mucho más práctico. De hecho, esto también puede ser una garantía de éxito en casos como la altura donde puedes ganar ventaja y aprovecharte a la hora de atacar.