Call of Duty Warzone: Trucos y consejos poco conocidos que salvarán tu partida

El boom de los battle royale nos ha ofrecido todo tipo de propuestas llamativas, entre ellas destacando la propuesta de Call of Duty Warzone. Se trata de un juego que ha logrado sacar partido el máximo nivel a este género, sobre todo con sus nuevas temporadas y cada integración que ofrece nuevas experiencias a los jugadores. Y si bien has podido estar jugando desde el minuto uno a la propuesta, siempre hay ciertos aspectos que se pueden escapar de tu conocimiento.

Con intención de ayudarte a ganar más partidas y que puedas salvar incluso aquellas que parecen estar al límite de la derrota, vamos a compartir contigo una serie de trucos y consejos que te pueden ayudar al máximo. A continuación te desvelamos todo lo que debes tener en cuenta para disfrutar de la propuesta con la máxima calidad posible.

Call of Duty Warzone | Activision

Realiza pruebas de sensibilidad

Si bien puede parecer un poco pesado, esta opción está disponible en el menú de opciones y puede ser un gran aliado para ti. Se trata de una opción a la que puedes acceder en la pestaña de control y donde te permitirá ir adaptando las distintas barras para ajustarse mejor a tu jugabilidad. De hecho, es un error si te mantienes en los controles por defecto ya que esto puede hacer que juegues mucho más lento que tus rivales.

No dudes en marcar

Marcar la posición de los enemigos, marcar distintas ubicaciones en el mapa… Esto es realmente útil, sobre todo cuando trabajas en equipo. No pierdas la oportunidad de dejar claro dónde se encuentran los puntos importantes y, por supuesto, ten siempre bien localizado y presente al rival.

Usa las mirillas térmicas

Es posible que tengas la sensación de que las mirillas térmicas no interesan demasiado. Sin embargo, con estas puedes localizar a los enemigos en zonas más complejas. Y aunque puedes perder un poco en el apuntado, pueden resultar un buen aliado.

Call of Duty Warzone | Activision

La distancia a la que podemos caer sin morir

Has caído en más de una ocasión y, con ello, te has roto las piernas inevitablemente. Esto te hace cuestionarte hasta qué punto puedes caer sin matarte y estos son, exactamente, 13 metros. Por ello, sácale provecho, sobre todo en los momentos en los que tengas que huir.

Compra el kit de auto resurrección

Puede que parezca absurdo, pero puede sacarte de más de un problema, sobre todo cuando tus aliados no están cerca. Y lo mejor es que puedes aprovecharlo a base de usarlo hasta el 90% y que sea un aliado el que termine de ayudarte, de este modo no lo terminarás por completo.

Aprovéchate de las ventanas

No destruyas por completo las ventanas, sino que estas pueden servirte como una capa adicional en caso de ataque. Si te disparan a través de ellas, no podrán eliminarte por completo. Y lo mejor es que, en caso de querer realizar una emboscada, si rompes el cristal con el arma y te ocultas, el enemigo creerá que has saltado y te buscará, por lo que podrás aprovechar la situación para atacarle por sorpresa.