Crash Bandicoot On the Run: Trucos que te ayudarán a progresar mejor en su historia

A lo largo de los años, personajes como Crash Bandicoot se han llegado a convertir en toda una referencia. Sus propuestas jugables son divertidas y, por supuesto, él sabe cómo enfrentarse al caos. De hecho, son muchas las curiosidades que ha presentado a lo largo de estos años, y más las que vendrán con el paso del tiempo, tal y como nos demuestra con sus nuevos juegos, siendo uno de los más recientes Crash Bandicoot 4: Its About Time.

Pero uno de los juegos más inesperados y que ha logrado cautivar la atención de todos los jugadores es el éxito para móviles Crash Bandicoot On the Run. Se trata de una épica aventura planificada para móviles que no ha dejado de sorprender a los jugadores. Pero si todavía se resiste la partida y no acabas de saber cómo afrontar este nuevo reto, te presentamos los consejos más útiles para jugar como un auténtico profesional.

Procura agotar siempre las misiones de recolección

Al realizar este tipo de misiones, conseguirás instrumentales para poder habilitar las actividades en la base. Sin obtener estos, no podrías llegar a producir explosivos o incluso perderías el acceso a las misiones de historia. Si tu intención es poder desbloquear el acceso a todas las partes, es importante que agotes completamente los materiales, sobre todo para aprovechar al máximo las opciones que presenta cada isla.

Crash Bandicoot On the Run | King

Tu laboratorio Nitro es un gran aliado

Uno de los aspectos que más llaman la atención de este juego es precisamente su laboratorio Nitro. Gracia a este estarás produciendo constantemente materiales que necesitas. Y aunque puede suponer un poco de esfuerzo, lo mejor es que vayas realizando las tareas en distintas horas para aprovechar al máximo los recursos. De este modo, deja las tareas más largas para esos momentos en los que no puedas jugar y así aprovechar al máximo la propuesta.

Los disfraces apropiados para cada momento

Si bien pensar en disfrazar al personaje puede parecer algo simplemente cosmético, la realidad es muy distinta. En esta obra los disfraces sirven para aprovechar al máximo las habilidades de nuestro héroe. Por ello, si consigues un disfraz y pretendes utilizarlo, asegúrate de que es la mejor opción para la misión que estás a punto de comenzar.

Crash Bandicoot: On the Run! | King

Gestiona correctamente el tiempo

Por supuesto, aunque los consejos anteriores son realmente efectivos, uno de los puntos que no puedes pasar por alto es, precisamente, el tiempo. Para ello, cuando vayas a enfrentarte a un enemigo, ten todo listo antes de emprender la misión ya que, en caso contrario, puedes perder el tiempo y no conseguir lo que buscabas.

No pases por alto las recompensas de los logros

Por último, pero no por ello menos importante, no puedes olvidarte de los logros. Gracias a ir completando distintos aspectos del juego es posible que consigas interesantes recompensas. Por ello, ya sea que quieras subir de nivel rápidamente o incluso hacerte con geniales premios, este es uno de los puntos más importantes.