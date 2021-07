Minecraft: Cómo domesticar gatos y dónde encontrarlos fácilmente

El mundo de Minecraft es ambicioso y está preparado para ajustarse a las necesidades de todos los jugadores. De hecho, una de las cosas que más fascina a los jugadores es saber que la obra siempre encuentra nuevas formas de sorprender, ya sea a base de mods o incluso con expansiones. Sin embargo, uno de los puntos que más gusta a los jugadores es precisamente la llegada de los animales, los cuales no solo lucen de maravilla en el juego, sino que además nos aportan ciertas ventajas en nuestras partidas.

Los gatos son adorables y bastante fieles, pero en muchas ocasiones son los animales que más dudas crean entre los jugadores para saber cómo domesticarlos. O incluso cómo comportarse con estos una vez han sido domesticados. Por suerte, para darte todas estas respuestas hemos llegado nosotros. Todo con la intención de profundizar un poco más en todo lo que esta gran propuesta puede llegar a ofrecerte.

Pasos a seguir para encontrar y domesticar a los gatos en Minecraft

Lo primero es saber dónde podemos encontrar a estas simpáticas criaturas. Para ello, sabrás que los gatos de Minecraft son animales callejeros y es raro encontrarlos en la naturaleza. Por ello, ir a las aldeas para dar con estos es la mejor opción posible. Eso sí, asegúrate que se trata de una aldea con mínimo un aldeano y cuatro camas.

Esta opción indicada podría darte hasta 10 gatos de distinto pelaje. Aunque en caso de que quieras un gato negro, uno de los más queridos, debes saber que este no suele aparecer en las aldeas. Para encontrarlo tendrás que dirigir tus pasos hacia la choza de la bruja del pantano. En noche de luna llena, es posible que te hagas con este espectacular gato.

Minecraft | Mojang

Domesticar un gato de Minecraft y qué hacer con este

A la hora de proceder a domesticar a tu gato, esto es bastante fácil. De hecho, basta con que tengas una buena cantidad de pescado como bacalao crudo o incluso salmón. Cuando tengas una buena base de cada uno, acércate a un gato callejero y aliméntalo hasta que aparezcan corazones sobre su cabeza. De este modo, cuando ya lo hayas alimentado lo suficiente, desaparecerán los corazones para dar paso a un gato con collar. De este modo sabrás que está domesticado.

¿Qué puede hacer un gato una vez lo has domesticado? Pues la realidad es que es bastante interesante. Este te irá siguiendo a donde quiera que vayas, a menos que le indiques que se quede. De hecho, son tan adorables que incluso llegarán a dormir junto a su dueño en la cama y, al despertarte, es posible que encuentres un regalo.

A la hora de caer de grandes alturas, los gatos nunca reciben daño puesto que siempre caen de pie. Por ello, si ves que comienza a subirse por todas partes en la aldea, no te preocupes puesto que no recibirá ningún tipo de daño. De hecho, es bastante interesante puesto que se trata de un animal capaz de defendernos de los enemigos, y en caso de que sea un fantasma el que nos moleste, el gato lo ahuyentará. Por ello, es realmente tener un gato cerca, no solo por lo adorables que son, sino porque resultan ser perfectos como compañeros de aventuras.