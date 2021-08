Pokémon GO: Cómo conseguir la evolución de Eevee deseada sin usar el truco

Pokémon GO se ha convertido en un fenómeno de principio a fin, una propuesta entretenida, satisfactoria y, sobre todo, capaz de hacer que jugadores de todo el mundo sueñen con la posibilidad de ser entrenadores. Sin embargo, hay momentos en los que el juego no siempre cumple con lo que deseamos y eso se presenta, en muchas ocasiones, con las evoluciones de Eevee.

Son tantos los tipos y propuestas a tener en cuenta que no siempre podemos evolucionar sin caer en lo aleatorio de la situación. De hecho, incluso puede ser aún más frustrante cuando vemos que el truco del nombre no es una opción válida. Por ello, hoy vamos a mostrarte cómo puedes conseguir estas espectaculares evoluciones incluso cuando el truco del nombre ya no funciona.

Jolteon en Pokémon GO | Niantic

Cómo conseguir a Flareon, Vaporeon y Jolteon

En este caso, la realidad es que sí nos basaremos en la propuesta aleatoria. ¿Por qué? Al tratarse de las tres primeras evoluciones, son las que podemos conseguir más fácilmente. De hecho, es tan sencillo como simplemente probar un par de veces a evolucionar a nuestro Pokémon y conseguir luz verde para hacernos con el Pokémon deseado.

Cómo conseguir a Espeon y Umbreon sin el truco del nombre

Por suerte, hay alternativas para conseguir a los Pokémon deseados. En este caso, vamos a hablar de Espeon y Umbreon, quienes también pueden conseguirse sin hacer uso del truco del nombre. Para ello, tenemos que hacer uso de la función Compañero Pokémon y seguir estos pasos.

En primer lugar selecciona al Eevee que quieres evolucionar y ponlo de compañero.

Camina al menos 10 kilómetros con él. Por supuesto, esta distancia no tiene que ser recorrida en el mismo día.

con él. Por supuesto, esta distancia no tiene que ser recorrida en el mismo día. A continuación dale 25 caramelos. Esto es necesario para que pueda evolucionar.

Si lo evolucionas cuando todavía es de día, conseguirás a Espeon .

. Si lo evolucionas durante la noche, entonces obtendrás a Umbreon.

Eso sí, debes saber que esto no te garantiza conseguir al Pokémon al 100%, pero sí te da una probabilidad bastante alta.

Pokémon GO | Niantic

Cómo evolucionar a Leafeon y Glaceon sin el truco del nombre

Como bien os dijimos en su día, el truco del nombre solo funciona una vez. Por suerte, hay métodos para conseguir a los Pokémon deseados, en este caso a Leafeon y Glaceon, quienes estarán disponibles para nosotros simplemente con el uso de cebos especiales. Antes de empezar el truco asegúrate de tener 2 módulos cebo: Musgoso y Glaciar. En caso de tener estos, sigue estos sencillos pasos.

Leafeon - Cuando te encuentres cerca de una Poképarada, activa el módulo musgoso y haz girar el Fotodisco. Con este sencillo paso activarás la evolución de Eevee en Leafeon.

- Cuando te encuentres cerca de una Poképarada, activa el módulo musgoso y haz girar el Fotodisco. Con este sencillo paso activarás la evolución de Eevee en Leafeon. Glaceon - Siguiendo los pasos anteriores, tendrás que acercarte a una Poképarada para activar el Fotodisco y de este modo dar paso a la activación de la evolución a Glaceon.

Cómo evolucionar a Sylveon sin usar el truco del nombre

Esta es la llegada más esperada para muchos de los jugadores y que por suerte ya está entre nosotros. Por suerte, si el truco del nombre ya no es una opción porque ya lo hemos usado una vez, entonces te gustará conocer el truco que sirve como alternativa y que puedes usar las veces que quieras.