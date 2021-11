Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente: ¿Qué Pokémon debemos elegir de inicial?

Nos encontramos con los remakes de la cuarta generación Pokémon, una de las más queridas por parte de los jugadores. Sin embargo, a muchos jugadores les pilla de nuevas, todavía empezando ahora con la propuesta y conociendo de nuevas a estas criaturas. Precisamente a ellos es a los que dedicamos este contenido con intención de saber cuál puede ser la mejor opción para empezar la aventura.

Antes de comenzar la aventura, lo primero que te encuentras es la necesidad de elegir a un Pokémon inicial que te ayude en tu aventura a superar todos los peligros. Turtwig, Piplup o Chimchar, ¿cuál es la mejor opción para vivir una experiencia completamente nueva y única? Ya que disponemos de una Pokédex Nacional con más de 400 Pokémon entre los que elegir, debemos seleccionar muy bien el inicial con el que quieres tener esa relación más especial.

¿Qué Pokémon inicial es mejor para mí en Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente?

En primer lugar, debes saber que la mayor diferencia se presenta en el tipo de Pokémon. Es decir, cuenta con una opción de Agua, Planta y otra de Fuego. Por ello, es importante que sepas mirar bien cuál es la mejor opción para ti.

Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente | The Pokémon Company

Elegir a Turtwig si te gustan los Pokémon de tipo Planta

Esta es una de las opciones adecuadas para los entrenadores que adoran al tipo planta. No solo eso, sino que además es perfecto para los combates iniciales ya que es resistente y, en parte, es una de las opciones más fuertes al inicio. Sobre todo por los tipos de Pokémon a los que nos tenemos que enfrentan. Además es perfecto ya que su forma final se evoluciona en el nivel 32, antes que las otras dos opciones.

Elegir a Piplup si lo tuyo son los Pokémon tipo agua

Se trata de la opción más equilibrada. Si bien no será la opción sencilla como el tipo planta, se trata de un desafío. Eso sí, es una opción que no solo resulta adorable para los jugadores, sino que es bastante llamativo dentro de los tipo agua por las habilidades que presenta.

Elige a Chimchar si siempre has sido fan del tipo fuego

Esta puede ser la peor opción, no por el hecho de que no tenga poder, sino porque para empezar te lo pondrá difícil ya que los primeros gimnasios son, precisamente, los que explotan sus debilidades. No obstante, a la hora de ir avanzando en la aventura, se trata de una de las opciones más compensadas ya que no se limita al fuego, sino también al tipo lucha.