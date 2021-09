Pokémon UNITE: Las mejores formas para subir nivel rápidamente en partida

Desde su presentación oficial, Pokémon UNITE se ha convertido en uno de los juegos con más éxito y, sobre todo, más llamativos. Nos presenta a un completo plantel de Pokémon de gran poder que no dudan a la hora de oponerse a sus rivales para vencer en partida. Sin embargo, son muchos los puntos que debemos tener en cuenta a la hora de elegir bien a nuestro equipo, no solo por nuestro Pokémon, sino también por el que elijan nuestros compañeros y que pueda ser un rival poderoso para otro Pokémon y no caer a las primeras de cambio.

Sin embargo, esto no solo viene dado por el tipo de Pokémon que tenemos, sino también por el poder acumulado con el nivel. ¿Juegas a Pokémon GO y no sabes por dónde empezar para poder subir rápidamente de nivel a tu Pokémon? Si bien jugar constantemente a sus grandes batallas puede darte algunas pistas, esto es todo lo que debes tener en cuenta para poder subir rápidamente de nivel.

Pokémon UNITE | Nintendo

Subir rápidamente de nivel en batalla en Pokémon UNITE

No hay un gran secreto a la hora de pensar en tener que subir el nivel de los Pokémon en la partida. De hecho, es una propuesta que muchos pueden completar fácilmente. Sin embargo, si necesitas guiarte por unas pautas exactas, esto es lo que debes hacer para conseguir subir el nivel de tus Pokémon rápidamente en la batalla.