Xbox & Bethesda Showcase: Sigue aquí en directo a las 19:00 la conferencia

Y es el turno de la compañía de Redmond para realizar su "no conferencia E3", en este caso a través de un directo denominado Xbox & Bethesda Showcase que se podrá ver en directo a las 19:00 de la tarde horario peninsular, a las 18:00 en las Islas Canarias. El evento mostrará el futuro que Microsoft tiene preparado para los fans de la compañía, es decir, las novedades para PC, Xbox Series, Xbox One, Bethesda y Game Pass.

¿Qué juegos podemos ver en el Xbox and Bethesda Showcase?

Según la web oficial de Xbox, en él podremos ver "lo último en juegos de Xbox Game Studios, Bethesda y nuestros socios alrededor del mundo", por lo que no se especifica qué se verá concretamente esta noche. Eso sí, se espera que también aparezca algún juego multiplataforma que también veremos en Nintendo Switch y PlayStation.

Sin embargo, si eres fan de Xbox, seguro que estás esperando nueva información o, incluso, un tráiler de juegos como 'Perfect Dark' o 'Fable'. Sin embargo, y aunque esto no es nada definitivo, Jeff Grubb ha comentado que no esperemos ver ninguno de estos dos juegos en la conferencia. Sin embargo, sí se espera conocer más de 'Starfield' y 'Forza Motorsport'. Además, se rumorea un recopilatorio de 'Gears of War' y un juego de Obsidian Entertainment conocido bajo el nombre de 'Pentiment'.

Por último, también se rumorea que 'Hollow Knight: Silksong' será juego de lanzamiento en Game Pass, y que el mismísimo Hideo Kojima estará en la conferencia de Xbox. ¿Presentará su nuevo juego en ella?