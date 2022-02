Xokas sobre los impuestos en España: "Cada día entiendo más a la gente que se va a Andorra"

ElXokas ha sido tendencia durante varios días. El streamer gallego se ha mostrado más crítico que nunca a raíz de los impuestos en España y la nueva cuota de autónomos; o la relacionada con la CNMC que consideraría a los streamers como televisiones.

ElXokas no ha dejado a nadie indiferente con sus palabras, tanto en un tema como en otro, siendo de los pocos creadores de contenido a nivel nacional que se ha mojado al respecto. En un speech extraído de uno de sus streamings, Xokas se ha mostrado tajante a la hora de valorar su opinión sobre los creadores de contenido que deciden irse a Andorra.

"Como gano mucho dinero y me va bien, yo les envío los datos y ellos hacen todas las cuentas. Yo no me entero de la mitad de las cosas, ni del 10%"; mencionaba sobre su gestora. "Cada día entiendo más a la gente que se va a Andorra"; añadía, recordando que paga a Hacienda la mitad de lo que gana. "Lo hago por amor a mi país, porque sino yo me iría a Andorra y pagaría un 10%"; destacaba.

Otro de los aspectos que el streamer destacó es la procedencia de su dinero, mostrando una clara diferencia entre lo que recibe de Twitch/YouTube y cuánto debe abonar a Hacienda. "Pagas la mitad porque tu dinero viene desde Norteamérica, YouTube te paga desde España"; añadía ElXokas sobre las palabras de su gestora.

"¿Sabéis cuánto dinero pago de YouTube en impuestos? Pago un 70% ¡Un 70% de lo que gano! Claro, ¿Cómo una persona no se va a ir a Andorra? Esa es la pregunta. ¿Cómo de tonto soy yo por quedarme? Como lo hago, por amor al Estado y la gente con la que convivo"; señala en torno a las diferencias de una plataforma y otra.

Sus palabras han dejado todo tipo de comentarios en las redes sociales, generando un caldeado debate especialmente en Twitter en torno a si Xokas estaría, o no, allanando el terreno para su posible marcha a Andorra, además del referente al pago de los impuestos.