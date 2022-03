Una abuela y youtuber de 80 años juega a 'World of Warcraft' y recibe un inesperado regalo de cumpleaños gracias a un streamer

A la hora de pensar en los creadores de contenidos sabemos que hay distintos estilos y, sobre todo, diferentes formas de enfocar el contenido en sus canales. Sin embargo, algo que sí se ha establecido es que la edad no es un problema. De este modo se nos presentan jóvenes streamers que buscan hacerse con su espacio e incluso mayores que demuestran su gran pasión por los videojuegos.

Este es el caso de la abuela de ‘WoW’, una de las streamers que a sus 80 años cuenta con una gran comunidad brindándole su apoyo. Tal es el cariño que le demuestran que durante su ochenta cumpleaños optó por celebrar este momento junto a sus seguidores. Y es que, para tan importante ocasión, los seguidores de WoWGrandma78, quien lleva jugando desde 2004 a ‘Wow’, se encontraron con un subathon sorpresa.

Un subathon con grandes sorpresas para la streamer

Esta streamer viuda con seis hijos tomó la decisión de celebrar su cumpleaños disfrutando del juego que más le gusta. Por ello, anunció que viviría este cumpleaños con un subathon, una transmisión que se iría aumentando en base a las donaciones o suscripciones que llegasen a su canal. Una importante hazaña que llegó a oídos de uno de los streamers más populares de Twitch, CouRage.

Este no dudó en compartir mediante su canal de Twitter el directo, afirmando que esta streamer es su favorita y que, por favor, visitaran la retransmisión en vivo para poder felicitarla así como darle su apoyo. Sin embargo no se quedó ahí la cosa y es que este streamer no dudó en regalar 200 suscripciones entre todos los espectadores que se sumaran a la felicitación, así como pedir a sus seguidores que utilizaran su cuenta de Amazon Prime para poder suscribirse al canal de WowGrandma78.

Ganándose la atención que realmente merece

La petición de CouRage llegó a buen puerto y es que un directo que apuntaba a durar 10 horas, acabó convirtiéndose en una transmisión que lleva cientos de horas y que sigue todavía activo. Y si bien parece que esto podría acabar aquí, la realidad es que después de todo el apoyo recibido por CouRage, llegó otro creador de contenido bastante conocido, Trainwreckstv, para donar 10.000 dólares.

De este modo la streamer ha llegado a superar con estos streamer donaciones de más de 20.000 dólares con una propuesta que además sigue aumentando. Y es que son cada vez más los streamers que se animan a pedir el apoyo para esta jugadora de ‘World of Warcraft’ que se ha ganado el cariño de todos sus fans tanto con su cariño como por su capacidad de demostrar que adora este juego que se cruzó en su camino en el año 2004, demostrando que, para disfrutar de los videojuegos, no hay límite en la edad.