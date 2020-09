A partir de octubre Pokémon GO dejará de funcionar en estos móviles

Pokémon GO sigue siendo uno de los títulos más descargados de AppStore y Google Play. El título de Niantic arrasó en la lista de aplicaciones allá por 2016, convirtiéndose en todo un fenómeno a nivel mundial. No sólo los niños, acompañados de sus padres, disfrutaron del videojuego sino que también lo hicieron los mayores e incluso las celebrities, quienes no escondían su pasión por la app.

Desde 2016 hasta la fecha en la que nos encontramos han aparecido numerosos terminales nuevos en el mercado, además de una más que notoria mejoría en lo que a los sistemas operativos de Android e iOS se refiere. Con el fin de dar de manera definitiva a estos SO y proseguir con las actualizaciones, las cuales son cada vez más exigentes, Niantic ha tomado la decisión de restringir Pokémon GO para ciertos móviles.

A través de una actualización en la cuenta oficial de Pokémon GO, Niantic ha anunciado que a partir de octubre el videojuego dejará de ofrecer soporte en Android 5, iOS 10 e IOS 11, lo que incluye dispositivos como iPhone 5s y iPhone 6. En una posterior actualización para el medio The Verge, Niantic ha asegurado que a pesar de que móviles como iPhone 6 permiten la actualización a iOS 12, el hecho de contar con 1GB de RAM limita las capacidades y futuras actualizaciones del videojuego.

Por otra parte, el estudio ha explicado que la finalización de este soporte para los dispositivos móviles citados sólo ‘afectará a un porcentaje muy pequeño de jugadores activos diarios’. Este movimiento implicaría que Pokémon GO recibiría a partir de octubre cuantioso contenido y novedades. Por ahora Niantic no se ha pronunciado, por lo que tocará esperar.