Aléjate de ellos: Estos son los juegos con mayor número de tramposos

Los juegos online son capaces de dejarnos grandes momentos con amigos, sacando nuestro mejor lado como compañeros de equipo, pero también a veces lo peor por culpa de los hackers. Los tramposos se han convertido en la comidilla de muchos títulos multijugador desde hace años, pero en los tiempos actuales campan a sus anchas, burlando los sistemas de seguridad de las compañías.

Empresas como Riot Games, Blizzard o Activision son algunas de las empresas que tratan de actualizar constantemente sus videojuegos más populares como League of Legends, Overwatch o Call of Duty con el fin de poner a raya a los tramposos. A veces alcanzar el éxito, otras no. Sea como fuere, ahora y gracias a un reciente estudio hemos podido conocer cuáles son los videojuegos que albergan a un mayor número de jugadores ilegales.

De acuerdo a una investigación llevada a cabo por Surfshark, Fortnite se colocaría en primera posición, seguida de otros títulos de renombre en el panorama competitivo como Overwatch o Counter Strike. Repasemos algunos de los títulos con mayor número de hackers y qué tipo de trampas utilizan. Cabe destacar que para el estudio se han utilizado las búsquedas de los videojuegos en Google, siempre vinculadas a los llamados cheaters.

Fortnite | Epic Games

Fortnite

Con un total de más de 26 millones de búsquedas entre YouTube y Google, Fortnite se convierte en el ‘referente’ por desgracia para el panorama hacker. Tal y como reflejan los datos del estudio, los tramposos se decantan por utilizar el denominado aimbot, es decir, un sistema que permite lograr disparos instantáneos a la cabeza. Le sigue de cerca el wallhack, una trampa que en este caso hace que el jugador pueda tener constancia de la posición del resto de usuarios a través de las paredes.

Overwatch

El hero-shooter de Blizzard se coloca en el segundo lugar de búsquedas en cuanto a tramposos se refiere. No han sido pocas las ocasiones en las que el FPS competitivo se ha llevado todo tipo de reprimendas por culpa de los hackers que, al igual que Fortnite, utilizan aimbot como principal sistema.

CSGO

Counter Strike no pasa por su mejor momento en el panorama competitivo, y en parte debido a la plaga de hackers que inunda el clásico de Valve. Varios jugadores profesionales ya se han quejado abiertamente del estado del videojuego, especialmente ante el uso de wallhack que permite a los tramposos saber la posición de los rivales, un elemento crucial para ganar las partidas.

CSGO | Valve

Call of Duty: Warzone

Activision continúa su batalla particular por liberar Warzone de los hackers. Si bien es cierto que la compañía hace limpia de tramposos cada cierto tiempo, parece que el encontrarse en la cuarta posición del ranking es sinónimo de que todavía queda mucho trabajo por hacer en el Battle Royale de Call of Duty.

Otros juegos que también tienen un buen número de tramposos

Destiny 2 o Valorant son parte también de la lista, especialmente debido al uso de aimbot. Sorprende en la tabla de juegos con mayor número de hackers el encontrar tan abajo títulos de gran renombre como PUBG o Battlefield V, así como Rainbow Six Siege.