Alex Kidd in Miracle World DX: El remake del clásico anuncia su fecha de lanzamiento y versiones

Muchos jugadores recordarán con cariño las aventuras de Alex Kidd, una propuesta que no solo resultaba divertida, sino que además resultaba emocionante al acompañar a este valiente personaje por todo tipo de pantallas. Y si bien durante muchos años los jugadores esperaban una nueva entrega, ahora llega el momento de disfrutar de una versión que mejora totalmente el clásico.

Alex Kidd in Miracle World DX es un remake del juego original que pudimos conocer en 1986. Este saldrá a la venta el 24 de junio y no solo estará disponible para la actual generación de PC, Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4, sino que también está preparado para la nueva generación con PlayStation 5 y Xbox Series X. De tal forma que los jugadores puedan disfrutar de la propuesta tal y como prefieran.

Alex Kidd in Miracle World DX | Merge Games

Pero lo mejor es que esta versión no se limitará únicamente a un lanzamiento digital, sino que también estará disponible en su versión en físico. Una forma ideal de que los jugadores puedan retomar el contacto con uno de los personajes que, en su día, tenía más éxito. Y es que debes saber que aquellos que quieran disfrutar de la versión física podrán no solo llevarse un manual y un llavero, sino que si optamos por la versión más completa, esta presentará tres pins exclusivos, certificado numerado e incluso un libro de arte entre otras cosas.

De este modo el clásico más querido regresa con renovadas fuerzas y dispuesto a darnos todo tipo de sorpresas. Plataformas, combates contra jefes alternativos, la opción de alternar entre gráficos modernos y originales y muchas más opciones que convierten a este remake en una pieza muy deseada por los jugadores. Por ello, es el momento ideal para poder disfrutar de todas sus opciones.