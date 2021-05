Among Us incluye compatibilidad con Twitch y Discord en móviles

Si hablamos de uno de los juegos que tuvieron un éxito inesperado en el momento que más se necesitaba, entonces Among Us tiene que encontrarse liderando la lista. Pese a que ya tenía unos años encima, nada impedía que los jugadores, incluyendo a los streamers, encontrasen en este juego una vía de escape cuando el confinamiento impedía tener ese momento de salir a la calle.

Desde entonces, el estudio InnerSloth ha trabajado constantemente para mejorar la obra, no solo incluyendo nuevos mapas, sino incluso proponiendo nuevas funciones. Como gran sorpresa para los jugadores, ahora podemos encontrarnos con la integración de Twitch y Discord en la nueva actualización del juego. Eso sí, incluyendo además la posibilidad de enviar invitaciones a través de Discord en ordenadores.

Esta mejora se encuentra en el menú de Among Us de móviles, donde ahora los jugadores se encontrarán con un nuevo botón que menciona “Start Streaming on Twitch”, de tal forma que los jugadores puedan emitir sus partidas en directo. Sin duda, un punto realmente interesante para todos aquellos streamers que quieran compartir sus partidas o incluso aquellos jugadores que quieren iniciarse en este sector.

En lo que respecta a Discord, también se incluye un nuevo botón. Este aparece en el menú principal, bajo la pestaña de “Data”. Ahí los jugadores encontrarán un botón de Discord con la opción de “Privado/público”. De este modo, se podrá compartir un código de sala a través de Discord tanto a jugadores de móvil como de PC. Ahí aparecerá un banner con un botón para unirse.

Sin duda, la compañía nos demuestra que tiene ganas de que su juego siga avanzando y, de este modo, seguir creando una comunidad amplia que disfrute de las partidas. Aunque eso sí, tendremos que esperar un poco más para poder ver a fondo lo que realmente nos espera con cada nueva actualización e ideas que tenga la compañía.