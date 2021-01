Among Us muestra en un breve teaser su próximo mapa

Aunque Among Us es un título que ya cuenta con bastante tiempo a sus espaldas, su éxito se produjo en 2020, momento en el que comenzó a crecer y acabó por ser uno de los títulos más deseados para consolas. Y es que este título indie tenía un gran potencial que, lamentablemente, pasó mucho tiempo desapercibido. Eso sí, su éxito no ha hecho que sus desarrolladores se acomoden, sino que están dispuestos a seguir avanzando.

Con intención de que los jugadores puedan disfrutar de todo el contenido posible, la compañía ha compartido un nuevo teaser mostrando su próximo mapa, el cual llega bajo el nombre Airship. Se trata de una de las propuestas que nuevamente pondrá a prueba a los jugadores de todas las formas posibles, a pesar de que por el momento tendremos que esperar un poco para poder verlo en acción.

Por supuesto, este nuevo mapa no es la única sorpresa que el estudio guarda para los jugadores, sino que han confirmado que todavía hay mucho más por llegar. Mediante una entrevista de Victoria Tran, directora de comunidad de la obra, se ha indicado que todavía hay algunos secretos en desarrollo y sorpresas que iremos conociendo a lo largo de este 2021, por lo que tendremos que ser pacientes.

Mientras tanto, si todavía no te has dejado llevar por la gran propuesta de Among Us, te recordamos que está disponible en PC, Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox One, iOS y Android. Se trata de una de las propuestas que buscará que demostremos nuestra habilidad a base de trabajar en equipo con otros jugadores para poder descubrir al impostor o, incluso, para conseguir eliminar a todos los inocentes del mapa.