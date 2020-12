Among Us sigue aumentando las posibilidades y confirma su llegada a Epic Games Store

Durante las últimas semanas, el título de InnerSloth no ha dejado de darnos grandes sorpresas. En primer lugar fue durante la gala de The Game Awards cuando los jugadores pudieron disfrutar de la posibilidad de ver el nuevo mapa de la obra de impostores. Pero no solo eso, sino que además nos sorprendía con su llegada a Nintendo Switch. Un anuncio que tan pronto se producía, tan pronto como aparecía.

Pero ahora ha llegado el momento de seguir con las grandes sorpresas y es que el estudio ha confirmado la llegada de Among Us a Epic Games Store. Eso sí, no con una fecha marcada, sino una notificación de que el juego ya está disponible para adquirir en la tienda de Epic Games. Eso sí, con una oferta por tiempo limitado que nos anima a conseguir el juego a 3,19 euros.

Eso sí, las sorpresas no acaban aquí, sino que hay varias ofertas disponibles para que los jugadores puedan hacerse con el pack que desean. Por una parte tenemos la edición estándar, la cual os mencionamos en el párrafo anterior. A continuación tenemos el Starter Pack, por 7,99 euros y que incluye el juego base junto al lote de mascota hámster y una serie de disfraces. Por último, la edición All-in-One, la cual incluye el juego y todos los DLC.

Among Us está disponible en PC, Nintendo Switch, Android e iOS. Se trata de un increíble juego en el que los inocentes deben tratar de encontarr al impostor antes de que este acabe con ellos. Eso sí, para el impostor o impostores la partida puede finalizar con su victoria al terminar con todos los inocentes o al conseguir que estos expulsen a sus compañeros al desconfiar.