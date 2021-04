Animal Crossing New Horizons confirma una nueva actualización cargada de novedades

Desde su gran estreno, Animal Crossing New Horizons se ha convertido en uno de los juegos mejor vendidos de Nintendo. De hecho, no es de extrañar puesto que no solo llegó en el mejor momento, sino que fue capaz de cubrir las necesidades de muchos jugadores. Todo esto mientras nos sorprendía con todo tipo de aventuras y opciones para poder ajustarse a nosotros.

Y si bien crear una isla es genial, lo que más nos gusta de Animal Crossing New Horizons es que la propuesta garantiza que los jugadores puedan disfrutar de algo totalmente único. Todo esto acompañado de todo tipo de actualizaciones que añaden nuevas propuestas. Ya sea por la fiesta de San Patricio como ajustándose a las necesidades de otras fiestas, podemos disfrutar de una propuesta totalmente única y, por suerte, en este abril tenemos novedades por llegar.

Animal Crossing: New Horizons | Nintendo

A partir del 29 de abril hasta el 7 de mayo se celebrará el primero de mayo. En este los jugadores disfrutarán de una experiencia totalmente única a la que acceder desde el aeropuerto. Pero no es lo único, sino que el día internacional de los museos regresa, esta vez con fecha del 18 al 31 de mayo. ¿Y el romanticismo? Este queda garantizado con la llegada de la temporada de bodas, la cual tendrá lugar del 1 al 30 de junio.

Por supuesto, como es de esperar, Animal Crossing New Horizons todavía tiene mucho más por ofrecer, pero por el momento tendremos que seguir siendo pacientes. Mientras tanto os recordamos que Animal Crossing New Horizon está disponible en Nintendo Switch, siendo una de las propuestas exclusivas que garantizarán que los jugadores puedan crear su propia isla y diseñarla como quieran.