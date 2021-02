Animal Crossing New Horizons: Ya disponible su actualización por el 35 aniversario de Mario

Como bien había adelantado Nintendo hace apenas unos días, ya es posible descargar la nueva actualización de Animal Crossing: New Horizons donde comenzamos a recibir las novedades respecto a Super Mario. Después de todo, no podemos olvidar que todavía estamos a tiempo de celebrar su espectacular 35 aniversario. Por ello, ¿qué mejor que hacerlo al puro estilo de Animal Crossing?

El Reino Champiñón llega a la isla poco a poco. Aunque será a partir del 1 de marzo cuando los jugadores puedan adquirir varios objetos relacionados con el famoso personaje de los videojuegos, desde hoy mismo los jugadores pueden decorar las paredes de su hogar con un papel de pared inspirado en Super Mario Bros. de NES. Este dará el aspecto de vivir una gran aventura en la propuesta clásica de Nintendo, aunque en la actualidad.

Por supuesto, el resto de objetos también nos garantizarán que podamos convertir nuestra isla en un lugar único. Tendremos opción a vestirnos como los famosos personajes de Nintendo, ya sea optando por el traje especial de Mario, Luigi o incluso el de Peach. Eso sí, prepara una buena base de ahorros puesto que tendrás muchas opciones entre las que elegir.

Si todavía no te has dejado llevar por la gran propuesta de Animal Crossing: New Horizons, debes saber que se trata de uno de los exclusivos de Nintendo más exitosos del momento. Se trata de una interesante propuesta que nos brinda la oportunidad de disfrutar de una gran variedad de contenido y dar rienda suelta a nuestra imaginación a la hora de crear los mejores contenidos.