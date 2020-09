Apex Legends: una filtración revela un nuevo y misterioso tipo de arma

En plena sexta temporada en Apex Legends, ha aparecido una nueva filtración en la red de redes que habla de una nueva, misteriosa e interesante arma para el juego. Llegaría en una futura actualización del Battle Royale para PS4, Xbox One y PC. Como podéis imaginar, EA no ha revelado nada sobre la misma, por lo que de momento no se trata más que de un rumor.

La filtración no solo comenta que puede tratarse de una nueva arma, sino que será un nuevo tipo de arma no vista en el juego. Esto puede cambiar las mecánicas de cierta manera. El leak proviene del destacado dataminer de Apex Legends, Shrugtal, quien ha encontrado evidencia de la introducción en el juego de "gadgets".

Shrugtal comenta que ha aparecido un cuarto espacio en la interfaz de usuario. Cómo podéis imaginar, nadie sabe para qué podría ser esta nueva ranura, pero los datos del registros del juego presentan algunas respuestas. Shrugtal especula que puede ser una especie de objetos arrojables que no son de combate, como por ejemplo granadas de humo.

Apex Legends está disponible, de forma gratuita, a través de PS4, Xbox One y PC. A finales de este año también estará disponible en Nintendo Switch, PS5 y Xbox Series X.