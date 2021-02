Ash, Misty, Team Rocket, ¿qué personaje de Pokémon serías según tu personalidad?

Se dice pronto, pero Pokémon cumple 25 años. La franquicia de GameFreak nacía en GameBoy pero en poco tiempo no tardó en abrazar otros formatos de gran éxito como las series de TV o incluso las películas. En la actualidad Pokémon cuenta con infinidad de merchandising y formatos para ser disfrutado, dejando por el camino personajes memorables.

Los entrenadores Pokémon más icónicos pasan por Misty, Brock y por supuesto Ash, protagonista de la serie de animación y películas de la franquicia. Se únen también a ellos el Team Rocket, los villanos de la saga que siempre tratan de chafar los planes a nuestros protagonistas.

Pokémon - Temporada 22 - Capítulo 31:¡Domina el movimiento Z! ¡¡El ardiente campamento de Kiawe!! | atresplayer.com

Si alguna vez te has preguntado qué entrenador o personaje de Pokémon serías de acuerdo a tu personalidad, el siguiente test te sacará de dudas. En él encontrarás todo tipo de preguntas relacionadas con acciones cotidianas del día a día, pero también otras vinculadas directamente a la marca, ya sea en los videojuegos o bien en la serie de animación. No hace falta decir que debes responder de forma sincera para lograr la respuesta que esperas, ¿verdad?

Pokémon cumple 25 años y a buen seguro Nintendo ya está preparando junto a GameFreak una buena tanda de anuncios para lo que resta de año. Se especula con la posibilidad de un juego completamente nuevo de la franquicia, pero también la remasterización de varios de los clásicos que pudimos ver en Game Boy Color y Game Boy Advance. Más allá de los rumores, tocará esperar hasta tener noticias de manera oficial.

Pokémon no es la única franquicia de la GranN que está de cumpleaños. The Legend of Zelda y Metroid, dos de las marcas más icónicas de la compañía japonesa celebran en 2021 su 35 aniversario. En Nintendo Switch aterrizarán varias remasterizaciones para recordar las mejores aventuras de Link, pero ¿qué ocurre en el caso de Samus Aran? Nintendo no ha hecho referencia a la saga de ciencia ficción, pero sin duda no dejarán escapar una fecha tan señalada.