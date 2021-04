Así iba a ser Days Gone 2: El director del juego original adelanta algunas ideas antes de su marcha de Sony

Days Gone y su estudio responsable, Bend Studio, fueron uno de los temas de debate la pasada semana en foros y redes sociales. Jason Schreier adelantaba hace unos días la cancelación por parte de Sony de una secuela para el videojuego, además de otros detalles como un posible remake de The Last of Us.

La bola de nieve generada en torno a la palabras de Jason salpicó a varias de las caras conocidas detrás de Days Gone, más concretamente a Jeff Ross, codirector del videojuego y ahora en NetherRealm Studios; así como David Jaffe, ex de Bend Studio. Éste último, David, explicaba en su podcast algunas de las ideas que Jeff Ross tenía para Days Gone 2.

Si bien mantendría una estética posapocalíptica, la segunda parte de Days Gone introduciría elementos multijugador, tanto a nivel online desde un prisma cooperativo, ofreciendo así la sensación de encontrarnos frente a un universo conectado y en constante crecimiento.

La idea de Days Gone 2 era ampliar el mundo creado, pero también mejorar todos aquellos puntos flacos del original. Jeff Ross se encargó también de asegurar que la idea se propuso a Sony, aunque no puede confirmar que ésta llegase a traducirse en un inicio de desarrollo. Precisamente estas declaraciones calmaron el ambiente en Twitter y foros, donde los usuarios atacaron tanto a Sony como al propio Jason debido a que las palabras de Ross se malinterpretaron.

El codirector de Days Gone, con un acuerdo de confidencialidad que le impide hablar abiertamente por ahora sobre su trabajo en Sony y Bend Studio, destacaba en Twitter que Jason Schreier tiene ‘el lujo de poder ser más honesto de lo que se me permite a mí’. Por otro lado, Jeff dejó claro que su marcha del estudio no estaba ligada a una posible cancelación de Days Gone 2, sino a la sensación de haber llegado a su cima, ‘probablemente no podría ascender más’.